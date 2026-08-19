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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Magallanes vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato 2026

Magallanes y Dep. Santa Cruz se enfrentan en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés. El duelo se jugará el sábado 22 de agosto desde las 15:00 horas.

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El juego entre Magallanes y Dep. Santa Cruz se disputará el próximo sábado 22 de agosto por la fecha 22 del campeonato 2026, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés.

Así llegan Magallanes y Dep. Santa Cruz

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes ganó por 3-2 el juego pasado ante Rangers. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 11 goles y ha convertido 12.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz cayó 0 a 2 ante San Luis. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 11 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 32 puntos (9 PG – 5 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG – 7 PE – 10 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 38 20 10 8 2 16
2 Santiago Wanderers 35 20 9 8 3 15
3 San Luis 32 20 8 8 4 6
4 Magallanes 32 20 9 5 6 1
15 Dep. Santa Cruz 16 20 3 7 10 -12

Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 22: vs Dep. Santa Cruz: 22 de agosto – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Santiago Wanderers: 29 de agosto – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs U. San Felipe: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. Copiapó: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs D. Puerto Montt: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 22: vs Magallanes: 22 de agosto – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs U. San Felipe: 29 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Unión Española: 5 de septiembre – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Deportes Iquique: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Recoleta: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
Horario Magallanes y Dep. Santa Cruz, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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