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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Estudiantes golea 3-0 y clasifica a Cuartos de Final

El resumen del cruce entre U. Católica y Estudiantes: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Libertadores.

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En la llave 1 de la Copa Libertadores, Guido Carrillo convirtió dos goles para el triunfo 3-0 de el Pincha ante U.Católica. Guido Carrillo facturó por duplicado al marcar de cabeza y de jugada, ambos goles en el segundo tiempo (7' y 37'), y fue fundamental en el gran desempeño de su equipo. La otra anotación estuvo a cargo de Joaquín Correa, al minuto 43 de la primera etapa, tras una jugada espectacular.

La figura del encuentro fue Guido Carrillo. El delantero de Estudiantes convirtió 2 goles, pateó 5 veces al arco ante U. Católica y dio 11 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Claro Arena fue Joaquín Correa. El delantero de Estudiantes convirtió 1 gol y dio 27 pases correctos.

El entrenador de U.Católica, Daniel Garnero, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Vicente Bernedo en el arco; Agustín Farías, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la línea defensiva; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Jimmy Martínez en el medio; y Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Alexander Medina se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Fernando Muslera bajo los tres palos; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti en defensa; Lucas Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios y Joaquín Tobio Burgos en la mitad de cancha; y Guido Carrillo en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Wilmar Roldán Pérez.

El Pincha venció categóricamente a U.Católica y pasó a Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

Cambios en U. Católica
  • 45' 2T – Salió Diego Corral por Clemente Montes
  • 58' 2T – Salieron Agustín Farías por Roque Arancibia y Jimmy Martínez por Matías Palavecino
  • 70' 2T – Salió Martín Gómez por Amaro Pérez
  • 78' 2T – Salió Jhojan Valencia por Alfred Canales
Amonestados en U. Católica:
  • 2' 2T Jhojan Valencia (Conducta antideportiva) y 5' 2T Agustín Farías (Conducta antideportiva)

Cambios en Estudiantes
  • 34' 1T – Salió Tiago Palacios por Joaquín Correa
  • 59' 2T – Salieron Joaquín Tobio Burgos por Edwuin Cetré, Baltasar Rodríguez por Eric Meza y Alexis Castro por Gabriel Neves
  • 82' 2T – Salió Eros Mancuso por Valente Pierani
Amonestados en Estudiantes:
  • 48' 1T Gastón Benedetti (Conducta antideportiva), 19' 2T Tomás Palacios (Conducta antideportiva) y 41' 2T Lucas Piovi (Conducta antideportiva)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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