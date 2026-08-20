Malloa prepara operativo de seguridad para la Fiesta de Santa Rosa de Pelequén

A pocos días de la tradicional Fiesta de Santa Rosa de Pelequén, en la comuna de Malloa, autoridades locales y regionales realizaron una nueva reunión de coordinación para planificar las medidas de seguridad que se implementarán durante la festividad.

La jornada correspondió a una sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública, liderada por el alcalde de Malloa, Luis Barra Villanueva, y contó con la participación del seremi de Seguridad Pública, Nicolás Muñoz, integrantes del Concejo Municipal y representantes de las instituciones que forman parte del consejo.

El principal objetivo fue coordinar los aspectos operativos y preventivos para resguardar a los vecinos y a los miles de peregrinos y visitantes que llegarán a Pelequén con motivo de la celebración.

Entre las medidas consideradas se encuentran la definición de perímetros, el ordenamiento del comercio y el control de los flujos de tránsito, además de estrategias de prevención y coordinación entre el municipio, las autoridades regionales y las fuerzas de orden.

Fiesta de Santa Rosa se extenderá hasta el domingo

Este año, la feria comercial y los locales tradicionales de Pelequén estarán instalados desde el jueves 27 hasta el domingo 30 de agosto.

El domingo 30 será la jornada principal de la festividad, cuando el templo recibirá a miles de peregrinos. Durante ese día se realizarán misas de manera continua entre las 06:00 y las 19:00 horas. La coordinación de las autoridades busca facilitar el desarrollo de la festividad y reforzar las condiciones de seguridad para quienes participen de esta tradicional celebración religiosa de Pelequén