Cuatro detenidos en Pichilemu por vender droga mediante “delivery”

Detectives del equipo Modelo Territorial Cero –MT0- de la Brigada Investigación Criminal Pichilemu, en conjunto con el Ministerio Público y con apoyo de unidades de distintas partes de la región Metropolitana, O’Higgins y Maule, lograron la detención de cuatro personas vinculadas principalmente a la comercialización de droga en pequeñas cantidades.

En la incautación realizada, lograron encontrar droga como clorhidrato de cocaína (800 gramos), más de un kilo cannabis y ketamina, además de una motocicleta, un vehículo, un drone, más de un millón y medio de pesos en efectivo, entre otros elementos utilizados para cometer el ilícito.

El subprefecto de la PDI, Christian Monsalve, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Pichilemu, señaló que “de acuerdo a la investigación, los vehículos eran utilizados para distribuir la droga en un sistema de delivery, ya que en el automóvil incautado se realizaba la repartición de la droga.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de formalización.