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Dos lesionados deja accidente vehicular en Carretera de la Fruta

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En la comuna de San Vicente de Tagua Tagua la central de alarmas despachó a la RH-3 por clave debido a la ocurrencia de un accidente vehicular en la Carretera de la Fruta, frente a Agrosuper.

En el lugar se constató una colisión entre dos vehículos menores, dejando como resultado dos personas lesionadas, quienes fueron evaluadas por los Bomberos. Debido a las lesiones de carácter policontuso, se solicitó la presencia de una ambulancia para continuar con la atención y evaluación de los pacientes.

Asimismo, se solicitó la presencia de Carabineros para coordinar las labores viales y mantener las condiciones de seguridad en el lugar. Se investigan las responsabilidades que provocaron la emergencia.

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