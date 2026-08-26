Transportaba más de dos kilos de marihuana al interior de bus interprovincial

A raíz de una fiscalización realizada a un bus interurbano en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Chimbarongo, Carabineros especializados de la sección OS-7 Cachapoal con apoyo de la Tenencia Carreteras de la Provincia de Colchagua, sumado al trabajo de un can detector de droga, logró la detención de un sujeto de 38 años de edad.

Se informó que transportaba en su equipaje más de dos kilos de marihuana, por lo que de forma inmediata fue derivado hasta la unidad policial para luego pasar a control de detención por el delito de tráfico de drogas en el tribunal correspondiente.