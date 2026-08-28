Detienen a tres involucrados en robo con violencia de vehículo en Machalí

Luego de un operativo de Carabineros de la Primera Comisaría de Rancagua, permitió detener a tres sujetos, dos de ellos menores de edad, quienes se desplazaban en un vehículo sustraído minutos antes mediante un robo con violencia en la comuna de Machalí.

El procedimiento se inició luego de que personal de la Primera Comisaría Rancagua recibiera información a través del teléfono del cuadrante sobre un station wagon Peugeot 5008, que habría sido sustraído en las inmediaciones de una discoteca de Machalí.

La rápida respuesta de los funcionarios y aplicación de plan candado e intensificación de las fiscalizaciones, permitió establecer el desplazamiento del automóvil, el que posteriormente fue detectado en un servicentro Shell ubicado en República de Chile con Balmaceda, comuna de Rancagua, donde sus ocupantes cargaron combustible y se retiraron sin pagar.

Carabineros continuó con el seguimiento del vehículo, logrando darle alcance en la Ruta 5, en dirección al norte, sector caletera de ingreso al cruce Luco, Mostazal. En ese lugar, el automóvil impactó contra barreras New Jersey y posteriormente cayó a un canal de regadío.

En el lugar fueron detenidos G.A.T.T., de 18 años, E.L.G.R., de 17 años y, V.C.A.E., de 17 años, todos con antecedentes policiales y sin órdenes judiciales pendientes, quienes pasaron a control de detención.

Se informó que peritos del Laboratorio de Criminalística, LABOCAR O’Higgins, realizaron los peritajes científico-técnicos al vehículo recuperado, a través del levantamiento de huellas dactilares y rastreo de evidencia biológica para aportar pruebas claves al Ministerio Público.

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