Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Detienen a tres involucrados en robo con violencia de vehículo en Machalí

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Luego de un operativo de Carabineros de la Primera Comisaría de Rancagua, permitió detener a tres sujetos, dos de ellos menores de edad, quienes se desplazaban en un vehículo sustraído minutos antes mediante un robo con violencia en la comuna de Machalí.

El procedimiento se inició luego de que personal de la Primera Comisaría Rancagua recibiera información a través del teléfono del cuadrante sobre un station wagon Peugeot 5008, que habría sido sustraído en las inmediaciones de una discoteca de Machalí.

La rápida respuesta de los funcionarios y aplicación de plan candado e intensificación de las fiscalizaciones, permitió establecer el desplazamiento del automóvil, el que posteriormente fue detectado en un servicentro Shell ubicado en República de Chile con Balmaceda, comuna de Rancagua, donde sus ocupantes cargaron combustible y se retiraron sin pagar.

Carabineros continuó con el seguimiento del vehículo, logrando darle alcance en la Ruta 5, en dirección al norte, sector caletera de ingreso al cruce Luco, Mostazal. En ese lugar, el automóvil impactó contra barreras New Jersey y posteriormente cayó a un canal de regadío.

En el lugar fueron detenidos G.A.T.T., de 18 años, E.L.G.R., de 17 años y, V.C.A.E., de 17 años, todos con antecedentes policiales y sin órdenes judiciales pendientes, quienes pasaron a control de detención.

Se informó que peritos del Laboratorio de Criminalística, LABOCAR O’Higgins, realizaron los peritajes científico-técnicos al vehículo recuperado, a través del levantamiento de huellas dactilares y rastreo de evidencia biológica para aportar pruebas claves al Ministerio Público.

Anuncios
Se realizaron pericias cuyo resultado serían entregados al Ministerio Público.
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
VALORANT lleva sus finales a Badalona
1 hora hace
Abogados Cebrián es un referente en abogados de divorcio express en Madrid
3 horas hace
Juego de maletas 4Fly para cada aventura
4 horas hace
VALORANT lleva sus finales a Badalona
1 hora hace
Abogados Cebrián es un referente en abogados de divorcio express en Madrid
3 horas hace
Anuncios
797151_0
U. Católica vs O’Higgins: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del campeonato chileno
798262_0
Cobreloa vs San Marcos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato 2026
Anuncios
san fernando policial 1
Fiscal regional (s) destaca resultados de masivos allanamientos realizados en poblaciones de San Fernando
detenidos rancagua
Nueva ronda mixta en el nororiente de Rancagua entrega positivos resultados
pukara la compania 1
Pukará de La Compañía quedará en manos de la UOH para su protección y puesta en valor
797152_0
Huachipato quiere volver a festejar frente a Coquimbo Unido
Anuncios
volantin 2
CGE inicia campaña nacional “Volantín Seguro 2026” para prevenir accidentes relacionados con las redes eléctricas durante las Fiestas Patrias
fiscalia pichilemu
120 días para investigar delito de tráfico de drogas que terminó con cuatro inmuebles allanados en Pichilemu
Vozinha en Colo-Colo
Vozinha en Colo-Colo: ¿terminará bien el fichaje del agente libre más cotizado?
detenido pichidegua
Acusado de homicidio de mujer en Pichidegua fue detenido tras denuncia por robo de vehículo
798264_0
Deportes Iquique y San Luis se miden por la fecha 23
797156_0
Por la fecha 21, Ñublense recibirá a D. Concepción
Anuncios