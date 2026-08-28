Acusado de homicidio de mujer en Pichidegua fue detenido tras denuncia por robo de vehículo

Quien hasta ahora sería el principal sospechoso de la muerte de una mujer de 60 años en la comuna de Pichidegua, fue detenido en las últimas horas por Carabineros de Peumo. El sujeto propinó una herida cortante a quien sería su suegra durante la jornada del miércoles, dándose a la fuga del lugar.

Mantenía una orden de detención vigente por su presunta participación en el homicidio siendo detenido durante la jornada de este viernes por personal de Carabineros de la Quinta Comisaría de Peumo.

El procedimiento se inició cuando se informó sobre la sustracción de un vehículo particular en el sector Rosario Cerro, en las inmediaciones de la ruta H-66. Al concurrir al lugar, los funcionarios policiales realizaron un control de identidad al sujeto que se encontraba en el sector. Tras verificar sus antecedentes, Carabineros estableció que correspondía al presunto autor material de un homicidio registrado en Pichidegua.

Además, el sujeto mantenía una orden de detención verbal vigente por dicho delito, por lo que fue detenido de inmediato y trasladado hasta dependencias de la Quinta Comisaría de Peumo, quedando a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento correspondiente. Cabe destacar que la investigación de los hechos los encabeza personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.