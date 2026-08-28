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Una persona lesionada deja violento accidente vehicular en San Vicente

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La Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua despachó a las B-3 y RH-3 para la atención de un accidente vehicular en camino interior, en el sector Rinconada Frente al ex Fundo Sofía Larraín.

En el lugar se constató el volcamiento de un vehículo menor hacia una zanja, con una persona en su interior. Se trabajó en labores de extracción y rescate de la persona.

Se trataba de una paciente de sexo femenino, quien presentaba dolor de intensidad considerable en la región de ambos hombros, por lo que se procedió a su evaluación y atención inicial por parte de los rescatistas.

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