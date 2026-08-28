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Nueva ronda mixta en el nororiente de Rancagua entrega positivos resultados

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En el marco del programa Somos Barrios, junto a Carabineros de la Subcomisaría Diego Portales, se llevó a cabo un operativo que incluyó controles de identidad, fiscalizaciones vehiculares y notificaciones por infracciones a la Ley de Tránsito.

Entre los principales resultados, tres personas fueron detenidas al mantener órdenes de aprehensión vigentes. Se informó que fue un despliegue que refuerza la presencia preventiva en los barrios y la coordinación entre el municipio y Carabineros para prevenir delitos, fiscalizar y entregar mayor seguridad a los vecinos del nororiente de Rancagua.

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