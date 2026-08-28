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Monticello inaugura “El Pueblito”, nuevo espacio gastronómico con cinco locales

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Un nuevo espacio para hacer una pausa, encontrarse y disfrutar. Así se presenta El Pueblito”, la nueva propuesta gastronómica que Monticello acaba de inaugurar y que reúne cinco locales de alimentos y bebidas, ampliando las alternativas disponibles para visitantes y quienes transitan por la Ruta 5.

Ubicado en el Boulevard del centro de entretención de Mostazal, “El Pueblito” busca consolidarse como un punto de encuentro y una alternativa de parada en carretera, ya sea para quienes viajan desde Santiago hacia el sur o para quienes regresan a la capital. A esto se suma uno de sus principales atributos: funcionará todos los días del año, de lunes a lunes, convirtiéndose en una opción disponible durante todo el trayecto.

La propuesta reúne tres locales propios y dos marcas externas. Entre ellos está All in Crepe, que ofrece crepes dulces y salados preparados a la vista y al momento, convirtiendo su elaboración en parte de la experiencia.

También se encuentra Fuente Angostura Al Paso, con una carta que combina clásicos como los completos italiano y alemán con alternativas de inspiración internacional, como las versiones peruana y argentina.

La tercera propuesta propia es Km 57, nombre que hace referencia al kilómetro de la Panamericana en que se encuentra el centro de entretención de Mostazal. Su oferta está enfocada en cervezas, cócteles, destilados y bebidas energéticas.

A ellos se suman Yogen Früz, franquicia internacional especializada en helados elaborados a base de yogur y frutas naturales, y Croi Café, cafetería, pastelería y propuesta de brunch de la Región de O’Higgins.

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Con esta nueva propuesta, que contará con horarios de atención diferenciados según cada local, Monticello amplía su oferta gastronómica y suma un espacio pensado para hacer una pausa, disfrutar algo rico y continuar el viaje, junto con el objetivo de que su boulevard sea cada vez más un lugar de encuentro para quienes visitan el recinto y para quienes simplemente transitan por la Ruta 5.

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