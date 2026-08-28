Fiscal regional (s) destaca resultados de masivos allanamientos realizados en poblaciones de San Fernando

Hace algunos días se llevó a cabo una masiva intervención barrial, investigación liderada por la Fiscalía local de San Fernando junto a la Policía de Investigaciones.

Se trató de un amplio procedimiento policial desarrollado en las poblaciones San Hernán y San Juan, donde según lo informado por el fiscal regional (s), Pablo Muñoz, dejó un saldo de aproximadamente 15 personas detenidas y permitió incautar diferentes tipos de drogas, armas de fuego y dinero presuntamente vinculado a la comercialización de sustancias ilícitas.

El persecutor agregó que el operativo se enmarcó en una intervención barrial impulsada por la Fiscalía Regional de O’Higgins, que busca desarrollar investigaciones focalizadas en distintos puntos de la región. En este caso, las diligencias fueron ejecutadas en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y la Municipalidad de San Fernando.

Durante el desarrollo del operativo policial se allanaron 34 domicilios de la comuna de San Fernando.

Ingreso a varios domicilios

Durante la jornada, detectives concretaron la irrupción de 34 departamentos ubicados en ambas poblaciones, procedimiento que contó con la participación de más de 180 funcionarios de la PDI.

Como resultado de las diligencias fueron detenidas aproximadamente 15 personas. Dos de ellas mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que las otras 13 fueron aprehendidas por delitos flagrantes.

En los inmuebles intervenidos se logró incautar distintas sustancias ilícitas, entre ellas clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, ketamina y marihuana. Además, los funcionarios policiales encontraron armas de fuego y dinero que estaría relacionado con la comercialización de drogas.

La investigación se desarrolló en el marco de diligencias asociadas a la Ley 20.000 de Drogas, además de indagaciones destinadas a establecer la presencia y tenencia de armamento en estos sectores de San Fernando.

Desde el Ministerio Público destacaron la coordinación interinstitucional que permitió llevar adelante el procedimiento, particularmente el trabajo conjunto entre la Fiscalía, la PDI, Carabineros y el municipio sanfernandino.

Las diligencias fueron dirigidas por el fiscal de San Fernando, Víctor Bobadilla, a cargo de la investigación, quien coordinó las acciones que finalmente permitieron concretar las órdenes de entrada y registro y obtener los resultados policiales durante la jornada.