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Nuevo paso para restaurar la Iglesia San Nicodemo de Coinco

Autoridades regionales, municipales y representantes de la Iglesia se reunieron para avanzar en la recuperación del histórico templo. Se comprometieron recursos para actualizar el diseño del proyecto, cuya primera etapa contempla la restauración de la nave central.

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Un nuevo paso se dio en el proceso de restauración de la Iglesia San Nicodemo de Coinco, templo declarado Monumento Histórico y profundamente ligado a la vida religiosa y patrimonial de esta comuna de la región de O’Higgins.

El jueves 27 de agosto se realizó una reunión de trabajo para revisar el estado del proyecto y definir las acciones necesarias para continuar avanzando en la recuperación del histórico inmueble. La instancia fue encabezada por el gobernador de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, y contó con la participación del alcalde de Coinco, Juan Abarca; el párroco, presbítero Ernesto Castro; el director de Arquitectura y un representante del Arzobispado.

Uno de los principales acuerdos de la jornada fue el compromiso de recursos para actualizar el diseño del proyecto de restauración, iniciativa que considera una inversión cercana a los 100 millones de pesos.

Esta actualización permitirá adecuar la propuesta a las condiciones actuales del templo y avanzar hacia una intervención que considere su valor arquitectónico, histórico y religioso.

De común acuerdo, se determinó además que la recuperación se desarrollará por etapas. La primera estará enfocada en la nave central, es decir, en el espacio principal que comprende el templo. Posteriormente, una segunda etapa permitirá abordar las dependencias parroquiales.

Durante la reunión se abordó una situación que requiere atención inmediata: el estado de la torre de la iglesia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE EL ESTADO DE LA TORRE

Junto con la planificación de la restauración, durante la reunión se abordó una situación que requiere atención inmediata: el estado de la torre de la iglesia.

El municipio deberá evaluar técnicamente la alternativa para retirar esta estructura, debido al riesgo que representa actualmente, y establecer un perímetro de seguridad en torno al templo para resguardar a vecinos y visitantes.

Con estos acuerdos, autoridades civiles y representantes eclesiales buscan dar continuidad a un proyecto esperado por la comunidad, que permitirá recuperar un importante patrimonio religioso de Coinco y preservar este templo para las futuras generaciones.

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