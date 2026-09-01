Operativo de Carabineros deja 10 prófugos detenidos en O’Higgins

Un total de 10 prófugos de la justicia fueron detenidos en la Región de O’Higgins durante un operativo desarrollado por personal especializado de Carabineros entre el 24 y el 27 de agosto.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Rancagua, quienes ubicaron a los individuos, todos adultos y de nacionalidad chilena, que mantenían requerimientos pendientes de distintos tribunales del país.

En total, los detenidos registraban 11 órdenes judiciales vigentes, ya que uno de ellos mantenía más de una causa pendiente. Entre los delitos asociados a estas órdenes se encuentran homicidio, abuso sexual de menor de edad, infracciones a la Ley de Drogas, robo en lugar habitado y porte de arma blanca, entre otros.

86 detenciones anteriores

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, los 10 detenidos acumulaban 86 detenciones anteriores y, en conjunto, llevaban cerca de 315 días como prófugos de la justicia.

Uno de los casos correspondía a una persona que llevaba más de 102 días eludiendo el cumplimiento de una orden judicial, mientras que otro de los detenidos registraba más de 23 detenciones anteriores.

El despliegue forma parte de las labores de búsqueda de personas que mantienen órdenes judiciales pendientes. En enero pasado, otro operativo de Carabineros en la zona permitió detener a 10 personas que, según la información policial, también se encontraban prófugas de la justicia.

Uno de los detenidos era buscado por homicidio

Entre los resultados del procedimiento destaca la detención de una persona que mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

Según informó Carabineros, este detenido corresponde al único capturado a nivel nacional por homicidio dentro del Macrooperativo Nacional de Captura de Prófugos, iniciativa que permitió la detención de 188 personas en el país.

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El antecedente se suma a otros procedimientos recientes desarrollados en la región para ubicar a personas que mantienen órdenes judiciales pendientes.

Tras los procedimientos realizados entre el 24 y el 27 de agosto, los 10 detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes para continuar con los procesos judiciales asociados a las órdenes de aprehensión que mantenían vigentes.