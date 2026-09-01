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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Santiago Wanderers vs Deportes Iquique: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato 2026

Te contamos la previa del duelo Santiago Wanderers vs Deportes Iquique, que se enfrentarán en Playa Ancha el próximo viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas.

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El duelo correspondiente a la fecha 24 del campeonato 2026 se jugará el próximo viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas.

Así llegan Santiago Wanderers y Deportes Iquique

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a San Luis.

Últimos resultados de Santiago Wanderers en partidos del campeonato 2026

Santiago Wanderers derrotó por 2 a 1 a Magallanes en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido e igualó en 3 encuentros. Le han encajado 3 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

Deportes Iquique viene de caer en su estadio ante San Luis por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 empates, en los que pudo anotar 10 goles en el arco rival y le han encajado 3 tantos.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Deportes Iquique resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el segundo puesto con 41 puntos (11 PG – 8 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 25 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG – 10 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 41 22 11 8 3 17
2 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 17
3 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18
4 San Luis 35 22 9 8 5 6
12 Deportes Iquique 25 22 5 10 7 4

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Fechas y rivales de Santiago Wanderers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs Deportes Iquique: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Deportes Temuco: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Cobreloa: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Curicó Unido: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs Santiago Wanderers: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Dep. Santa Cruz: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Rangers: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Unión Española: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
Horario Santiago Wanderers y Deportes Iquique, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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