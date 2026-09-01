¿Para qué existe la pista izquierda? La regla de tránsito que muchos conductores siguen ignorando

Conducir de manera segura no depende únicamente de respetar los límites de velocidad o las señales de tránsito, también implica comprender que las carreteras y autopistas funcionan bajo determinadas reglas de convivencia para que los vehículos puedan desplazarse de manera predecible y segura.

Una las más básicas reglas es mantener la circulación por la pista derecha y utilizar la izquierda para realizar maniobras de adelantamiento. En Chile, la Ley de Tránsito establece que los vehículos que circulen a una velocidad inferior a la máxima permitida deben hacerlo por la derecha. Y quienes adelanten o sobrepasen a otro vehículo debe hacerlo por la izquierda y regresar a la pista derecha una vez que exista una distancia suficiente y segura.

“Muchas veces la seguridad vial se asocia exclusivamente a evitar excesos de velocidad o al uso del cinturón de seguridad. Sin embargo, también existe una dimensión de convivencia: señalizar, mantener una distancia adecuada, respetar las pistas y entender cuándo corresponde adelantar. Son acciones simples que hacen que el comportamiento de todos sea más predecible”, explica Gianni Lanni, Subgerente de Servicios en Gama Mobility.

La lógica detrás de esta norma es sencilla. Cuando cada pista cumple una función clara, el comportamiento de los vehículos se vuelve más predecible. Un conductor que circula regularmente por la derecha deja disponible la pista izquierda para quienes necesitan adelantar.

En cambio, cuando ambas pistas son utilizadas indistintamente para circular a cualquier velocidad, se generan situaciones complejas. Los vehículos que desean adelantar quedan bloqueados, aumentando los cambios de pista, las frenadas y las maniobras inesperadas.

De hecho, la propia señal de “Mantenga su derecha” tiene como propósito dejar libres las pistas de la izquierda para facilitar los adelantamientos.

El problema no necesariamente está en quienes conducen a velocidades reducidas. El riesgo aparece cuando un vehículo permanece innecesariamente en la pista izquierda lo que puede obligar a otros conductores a frenar, cambiar de pista o intentar adelantar por lugares que pueden resultar menos seguros.

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La normativa chilena contempla excepciones para el sobrepaso por la derecha en determinadas circunstancias. Sin embargo, establece como regla general el adelantamiento por la izquierda.

UNA MOVILIDAD MÁS ORDENADA Y SEGURA

Una conducción responsable no solo consiste en contar con vehículos adecuados o mantenerlos en buenas condiciones. También implica contribuir a una cultura vial donde las decisiones de cada conductor consideren al resto de quienes comparten la vía.

La compañía plantea que reforzar estas normas básicas puede contribuir a disminuir situaciones evitables de congestión y riesgo. Esto es especialmente relevante en carreteras y autopistas de alta circulación.

Mantener la derecha cuando corresponde, dejar la izquierda disponible para adelantar y regresar a la pista derecha después de completar la maniobra son acciones sencillas, pero fundamentales para construir una movilidad más ordenada y segura.

En definitiva, el representante de Gama Mobility asegura que la seguridad vial también comienza por entender que la carretera no es un espacio individual, sino compartido: “Respetar la función de cada pista es una de las formas más simples de hacer que todos puedan llegar a destino de manera más segura”. (Fuente: Presslatam)