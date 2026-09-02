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Carabineros recupera tractor avaluado en $35 millones y detiene a hombre por receptación

La maquinaria agrícola había sido sustraída durante la madrugada del lunes desde un predio del sector San Joaquín de los Mayos y mantenía un encargo vigente por robo.

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Diligencias investigativas desarrolladas por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Rancagua permitieron recuperar un tractor que mantenía un encargo vigente por robo y detener a un hombre de 40 años, quien fue imputado por el delito de receptación.

El procedimiento se concretó durante la madrugada de este martes, cuando personal especializado de la SIP realizaba patrullajes y vigilancias discretas en distintos sectores de la comuna, en el marco de diligencias orientadas a ubicar la maquinaria sustraída.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, cerca de las 2:50 horas, los funcionarios divisaron en avenida La Compañía una maquinaria agrícola cuyas características coincidían con las del tractor buscado. Tras consultar sus antecedentes a la Central de Comunicaciones, establecieron que mantenía un encargo vigente por robo desde el 31 de agosto.

Ante esta situación, Carabineros fiscalizó la maquinaria e identificó a su conductor, un hombre de 40 años, quien fue detenido por su presunta participación en el delito de receptación y trasladado hasta dependencias policiales para continuar con el procedimiento.

La especie recuperada corresponde a un tractor John Deere, modelo 6403, año 2016, de color verde, cuyo valor fue estimado por su propietario en $35 millones.

Según los antecedentes proporcionados a la policía, la maquinaria había sido sustraída desde un galpón ubicado en el sector San Joaquín de los Mayos, luego de que desconocidos ingresaran al recinto y, presuntamente, forzaran sus medidas de seguridad.

Por instrucción del Ministerio Público, Carabineros tomó declaración a la víctima y realizó el procedimiento de reconocimiento de la maquinaria. Una vez cumplida esta diligencia, el tractor fue devuelto a su propietario.

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