Cobreloa, con la misión de ganar para seguir en la cima

San Luis buscará sumar en su duelo de mañana ante Cobreloa, para jugar el partido por la fecha 24 del campeonato 2026, a partir de las 17:30 horas.

Así llegan San Luis y Cobreloa

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis venció por 1-0 a Deportes Iquique. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa viene de un triunfo 2 a 0 frente a San Marcos. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Cobreloa se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 35 puntos (9 PG – 8 PE – 5 PP), mientras que la visita sumó 41 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (11 PG – 8 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 41 22 11 8 3 17 2 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 17 3 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18 4 San Luis 35 22 9 8 5 6 5 Magallanes 35 22 10 5 7 1

Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 24: vs Cobreloa: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs U. San Felipe: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs D. Antofagasta: 15 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs D. Puerto Montt: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 24: vs San Luis: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs D. Antofagasta: 9 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Santiago Wanderers: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar

Horario San Luis y Cobreloa, según país

Argentina: 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

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