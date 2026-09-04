Colo Colo quiere mantenerse en la punta del campeonato

El cotejo entre Huachipato y Colo Colo, por la fecha 22 del campeonato chileno, se jugará el próximo domingo 6 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el estadio Huachipato-CAP Acero.

Así llegan Huachipato y Colo Colo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno

Huachipato quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Deportes Limache por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 17 en su arco.

Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno

Colo Colo llega con ventaja tras derrotar a Audax Italiano con un marcador 5 a 1. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 15 goles y le han convertido 8.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y fue Colo Colo quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 24 puntos (7 PG – 3 PE – 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 52 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (17 PG – 1 PE – 3 PP).

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N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26 2 U. Católica 36 21 11 3 7 15 3 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 11 4 Everton 33 21 9 6 6 11 12 Huachipato 24 20 7 3 10 -10

Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 23: vs U. Concepción: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs O'Higgins: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 23: vs D. Concepción: 13 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Coquimbo Unido: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Horario Huachipato y Colo Colo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

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