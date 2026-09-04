Deportes Rancagua se pondrá al día en la Tercera A recibiendo a Naval

Este sábado, al mediodía, Deportes Rancagua tendrá una inmejorable oportunidad para meterse de lleno en la zona de clasificación a la liguilla de ascenso al fútbol profesional. En el complejo Patricio Mekis, el “Depo” recibirá al histórico Naval de Talcahuano, lance donde el cuadro que dirige técnicamente Ítalo Pinochet sabe que debe hacer un muy buen partido para superar a un conjunto que está justamente tres puntos por encima de los rancagüinos.

Este partido está enmarcado en la fecha 15, la que recordemos que suspendida por la serie de sistemas frontales que provocaron estragos en julio pasado.

En esta fecha, los otros duelos son: Lautaro vs Futuro FC; Atlético Oriente vs Quintero Unido; Comunal Cabrero vs Rodelindo Román; Aguará FC vs Imperial Unido; Constitución Unido vs Malleco Unido, y; Municipal Puente Alto vs Chimbarongo FC.