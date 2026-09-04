Fiscalización nocturna termina con tres domicilios clausurados por comercio sexual en Rancagua

Una nueva fiscalización nocturna terminó con tres domicilios clausurados por el ejercicio del comercio sexual en distintos barrios de Rancagua, según informó la Municipalidad de la capital regional.

El operativo se desarrolló durante la noche del pasado martes y contó con la participación de equipos de la Municipalidad de Rancagua, funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría y personal de la Seremi de Salud.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el municipio, las intervenciones se realizaron a partir de denuncias y antecedentes proporcionados por vecinos, quienes habían manifestado su preocupación por situaciones que estarían afectando la seguridad y tranquilidad de los sectores involucrados.

A estas inquietudes se suma la preocupación de carácter sanitario planteada por las autoridades, especialmente ante el aumento de algunas infecciones de transmisión sexual (ITS) en la comuna, entre ellas la sífilis.

Desde la Municipalidad de Rancagua señalaron que este tipo de procedimientos busca abordar de manera coordinada aquellas situaciones que generan preocupación entre los residentes y que pueden afectar la seguridad, convivencia y calidad de vida en los barrios.

Las autoridades recalcaron la importancia de la colaboración de los vecinos mediante la entrega de antecedentes y denuncias, considerados relevantes para orientar futuras fiscalizaciones en los distintos sectores de la comuna.