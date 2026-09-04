Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Fiscalización nocturna termina con tres domicilios clausurados por comercio sexual en Rancagua

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Una nueva fiscalización nocturna terminó con tres domicilios clausurados por el ejercicio del comercio sexual en distintos barrios de Rancagua, según informó la Municipalidad de la capital regional.

El operativo se desarrolló durante la noche del pasado martes y contó con la participación de equipos de la Municipalidad de Rancagua, funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría y personal de la Seremi de Salud.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el municipio, las intervenciones se realizaron a partir de denuncias y antecedentes proporcionados por vecinos, quienes habían manifestado su preocupación por situaciones que estarían afectando la seguridad y tranquilidad de los sectores involucrados.

A estas inquietudes se suma la preocupación de carácter sanitario planteada por las autoridades, especialmente ante el aumento de algunas infecciones de transmisión sexual (ITS) en la comuna, entre ellas la sífilis.

Desde la Municipalidad de Rancagua señalaron que este tipo de procedimientos busca abordar de manera coordinada aquellas situaciones que generan preocupación entre los residentes y que pueden afectar la seguridad, convivencia y calidad de vida en los barrios.

Las autoridades recalcaron la importancia de la colaboración de los vecinos mediante la entrega de antecedentes y denuncias, considerados relevantes para orientar futuras fiscalizaciones en los distintos sectores de la comuna.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Rosario Central intentará quedarse con el clásico rosarino ante Newell`s
24 minutos hace
Alavés se enfrentará ante Osasuna por la fecha 4
32 minutos hace
Se enfrentan Málaga y Levante por la fecha 4
34 minutos hace
Rosario Central intentará quedarse con el clásico rosarino ante Newell`s
24 minutos hace
Alavés se enfrentará ante Osasuna por la fecha 4
32 minutos hace
Anuncios
Cambio de hora
Cambio de hora: cómo preparar el organismo para dormir mejor y evitar el cansancio
797159_0
O’Higgins se enfrenta ante la visita U. La Calera por la fecha 22
Anuncios
798272_0
San Marcos quiere volver a festejar frente a D. Copiapó
797158_0
Coquimbo Unido se enfrentará a Universidad de Chile por la fecha 22
798271_0
Cobreloa, con la misión de ganar para seguir en la cima
797161_0
Por la fecha 22 se enfrentarán Everton y U. Católica
Anuncios
797165_0
D. Concepción y Audax Italiano se encuentran en la fecha 22
798277_0
Rangers se enfrentará ante Deportes Temuco por la fecha 24
798270_0
Santiago Wanderers va en busca de un triunfo ante Deportes Iquique para trepar a la punta
EDITORIAL ok
4 de septiembre: dos rechazos y la tarea pendiente
cerveceria sokos requinoa 1
Cervecería de Requínoa es galardonada en los World Beer Awards 2026
WhatsApp Image 2026-09-03 at 11.26.11 (1)
Recuperan por segunda vez inmueble fiscal ocupado ilegalmente en pleno centro de Rancagua
Anuncios