D. La Serena recibirá a Ñublense por la fecha 22

El duelo correspondiente a la fecha 22 del campeonato chileno se jugará el próximo domingo 6 de septiembre a las 12:30 horas.
Así llegan D. La Serena y Ñublense
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a D. Concepción.
Últimos resultados de D. La Serena en partidos del campeonato chileno
D. La Serena derrotó por 1 a 0 a U. La Calera en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 8.
Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno
Ñublense viene de caer en su estadio ante D. Concepción por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y firmaron un empate en 2.
El local está en el décimo puesto con 27 puntos (6 PG – 9 PE – 6 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (8 PG – 8 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|52
|21
|17
|1
|3
|26
|2
|U. Católica
|36
|21
|11
|3
|7
|15
|3
|Universidad de Chile
|36
|21
|10
|6
|5
|11
|6
|Ñublense
|32
|21
|8
|8
|5
|0
|10
|D. La Serena
|27
|21
|6
|9
|6
|-2
Fechas y rivales de D. La Serena en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 23: vs Universidad de Chile: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Everton: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 23: vs Everton: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Universidad de Chile: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
Horario D. La Serena y Ñublense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas
El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.