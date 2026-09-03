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Deportes Rengo tiene nuevo dueño: Corporación deja administración de la SADP

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En horas de la noche de este jueves, el Club Deportivo Deportes Rengo informó que deja la administración de la SADP, lo que significa que el paquete accionario que pertenecía al argentino Francisco Aguirre fue vendido.

Mediante un comunicado expuesto en sus redes sociales, la entidad expuso que “a partir de hoy, deja la administración y gestión de la SADP”.

En ese sentido, recalcaron que “A comienzos de este año, el club se encontraba en una situación de abandono e incertidumbre respecto de su participación en la competencia de Segunda División y por ende, pérdida de categoría y desafiliación. Luego de tantos años trabajando desde el fútbol amateur, no podíamos ser sólo expectantes y decidimos tomar el enorme desafío de administrar el primer equipo y competir para mantener el club en funcionamiento. En apenas dos semanas, logramos convocar e inscribir un plantel, no solo para participar, sino que también para competir. Lo hicimos con muy pocos recursos, pero con una enorme convicción: Deportes Rengo debía sobrevivir. Recuperamos su identidad comunal y trabajamos para que nuestra ciudad volviera a sentirse representada por su equipo”.

Junto con lo anterior, aseguraron que “durante los últimos tres años como parte de nuestra misión, ya estábamos trabajando en la administración y el desarrollo del fútbol formativo, sosteniendo las categorías Sub-20, Sub-18, Sub-16 y Sub-15, entregando a cientos de niños y jóvenes de nuestra comuna la posibilidad de desarrollarse, competir a lo largo del país y perseguir el sueño del fútbol profesional”.

Por lo mismo, en esta comunicación, expresaron que “Queremos agradecer a la Ilustre Municipalidad de Rengo, por su apoyo y por facilitarnos espacios fundamentales para desarrollar nuestro trabajo. Gracias a los apoderados del fútbol formativo, que se pusieron la camiseta por nuestros niños; a quienes nos facilitaron canchas e instalaciones para entrenar; y a cada persona que, de una u otra manera, hizo posible que este proyecto siguiera adelante. Nuestro reconocimiento especial al cuerpo técnico, encabezado por el profesor Víctor Hugo Fuentes, quien desde el primer minuto estuvo dispuesto a venir y asumir este duro desafío, gracias por su aplomo, energía, compromiso y profesionalismo que entregó a este proyecto. Gracias también a nuestros jugadores, quienes se comportaron de manera ejemplar y profesional y se entregaron al cien por ciento en cada entrenamiento y partido. Y, por supuesto, gracias a nuestros hinchas. A quienes siempre estuvieron, a quienes regresaron y a quienes volvieron a reencantarse con Deportes Rengo. Ver nuevamente a la gente identificarse con el club de su comuna fue uno de los mayores logros de este proceso”.

Finalmente, la corporación, recalcó que “Hoy termina abrúptamente una etapa que nos hubiera gustado terminar de otra forma. Nos vamos con la tranquilidad de haber entregado todo lo que estuvo a nuestro alcance, de haber asumido responsablemente cuando parecía que no había alternativas y de haber trabajado para que el club continuara vivo, representando a su gente y manteniendo abiertas oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Hoy dejamos la administración con el gran objetivo trazado para este año muy cerca de cumplirse y con el equipo en una posición más que favorable para asegurar la permanencia en la categoría. Le deseamos el mayor de los éxitos a la nueva administración” y que “como Club Deportivo, siempre estaremos dispuestos a colaborar por el bien de la institución y de nuestra comuna. Esperamos que esta nueva etapa contribuya al desarrollo deportivo de Rengo y que siempre se pongan los intereses del club por delante. Porque, más allá de quién tenga su administración, Deportes Rengo siempre será de su historia, su comuna y, por sobre todo, de su gente”.

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