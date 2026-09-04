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O’Higgins se enfrenta ante la visita U. La Calera por la fecha 22

O'Higgins y U. La Calera se enfrentan en el estadio el Teniente. El duelo se jugará el domingo 6 de septiembre desde las 14:45 horas.

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El juego entre O'Higgins y U. La Calera se disputará el próximo domingo 6 de septiembre por la fecha 22 del campeonato chileno, a partir de las 14:45 horas en el estadio el Teniente.

Así llegan O'Higgins y U. La Calera

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos del campeonato chileno

O'Higgins busca levantarse de su derrota ante U. Católica en el Claro Arena. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 7 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno

U. La Calera cayó 0 a 1 ante D. La Serena. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 2 triunfos, y 3 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y finalizó en un empate 3-3.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 24 puntos (7 PG – 3 PE – 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (3 PG – 5 PE – 13 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26
2 U. Católica 36 21 11 3 7 15
3 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 11
11 O'Higgins 24 21 7 3 11 -8
16 U. La Calera 14 21 3 5 13 -21

Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs Audax Italiano: 13 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Huachipato: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs Deportes Limache: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs D. Concepción: 11 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
Horario O'Higgins y U. La Calera, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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