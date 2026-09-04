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D. Concepción y Audax Italiano se encuentran en la fecha 22

Todo lo que tienes que saber en la previa de D. Concepción vs Audax Italiano. El duelo, a disputarse en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo hoy, comienza a las 20:30 horas.

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D. Concepción y Audax Italiano se enfrentan por la fecha 22 del campeonato chileno, en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, desde las 20:30 horas.

Así llegan D. Concepción y Audax Italiano

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Colo Colo.

Últimos resultados de D. Concepción en partidos del campeonato chileno

D. Concepción sacó un triunfo frente a Ñublense, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 empatado, con una cifra de 1 gol en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno

Audax Italiano llega a este encuentro con una derrota ante Colo Colo por 1 a 5. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 8.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Audax Italiano fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el octavo puesto con 30 puntos (9 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG – 7 PE – 9 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26
2 U. Católica 36 21 11 3 7 15
3 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 11
8 D. Concepción 30 21 9 3 9 0
13 Audax Italiano 22 21 5 7 9 -7

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Fechas y rivales de D. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs Colo Colo: 13 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs U. La Calera: 11 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs O'Higgins: 13 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs U. Católica: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Concepción y Audax Italiano, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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