D. Concepción y Audax Italiano se encuentran en la fecha 22

D. Concepción y Audax Italiano se enfrentan por la fecha 22 del campeonato chileno, en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, desde las 20:30 horas.
Así llegan D. Concepción y Audax Italiano
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Colo Colo.
Últimos resultados de D. Concepción en partidos del campeonato chileno
D. Concepción sacó un triunfo frente a Ñublense, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 empatado, con una cifra de 1 gol en contra y registró 8 a favor.
Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno
Audax Italiano llega a este encuentro con una derrota ante Colo Colo por 1 a 5. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 8.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Audax Italiano fue el ganador por 3 a 0.
El local está en el octavo puesto con 30 puntos (9 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG – 7 PE – 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|52
|21
|17
|1
|3
|26
|2
|U. Católica
|36
|21
|11
|3
|7
|15
|3
|Universidad de Chile
|36
|21
|10
|6
|5
|11
|8
|D. Concepción
|30
|21
|9
|3
|9
|0
|13
|Audax Italiano
|22
|21
|5
|7
|9
|-7
Fechas y rivales de D. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 23: vs Colo Colo: 13 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs U. La Calera: 11 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 23: vs O'Higgins: 13 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs U. Católica: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Concepción y Audax Italiano, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
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