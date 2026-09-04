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Por la fecha 24, D. Puerto Montt recibirá a Curicó Unido

Toda la previa del duelo entre D. Puerto Montt y Curicó Unido. El partido se juega en el estadio Bicentenario Chinquihue hoy a las 20:30 horas.

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D. Puerto Montt tendrá hoy como rival a Curicó Unido, a las 20:30 horas en el estadio Bicentenario Chinquihue, por la fecha 24 del campeonato 2026.

Así llegan D. Puerto Montt y Curicó Unido

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Deportes Temuco. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

En la jornada anterior, Curicó Unido igualó 0-0 el juego frente a Recoleta. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Curicó Unido.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 31 puntos (9 PG – 4 PE – 9 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG – 9 PE – 8 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 41 22 11 8 3 17
2 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 17
3 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18
8 D. Puerto Montt 31 22 9 4 9 -4
13 Curicó Unido 24 22 5 9 8 -12

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Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs Curicó Unido: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Rangers: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Magallanes: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs San Luis: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs D. Puerto Montt: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Unión Española: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs San Marcos: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Santiago Wanderers: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Puerto Montt y Curicó Unido, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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