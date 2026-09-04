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Deportes Rengo: Francisco Aguirre cede gratuitamente sus acciones a empresario local tras acusar profundos «incumplimientos»

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El Club Deportivo Deportes Rengo ha dejado oficialmente la administración de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP). En medio de este sorpresivo cambio administrativo, el abogado argentino Francisco Aguirre reveló al programa Manita Deportes que el grupo controlador tomó la decisión de desprenderse de su paquete accionario para traspasarlo al empresario de la zona, Osvaldo Marambio, una transacción gatillada por serios problemas de gestión, diferencias con el club social y cuantiosas pérdidas financieras.

Cesión a «costo cero»

Aguirre aclaró que la entrega del control del club no involucró transacciones monetarias. Al ser consultado sobre el valor del traspaso, el argentino confirmó que la operación se realizó a «costo cero».

Según explicó el excontrolador de la SADP, «frente a todos estos problemas que nosotros tuvimos hemos tomado una decisión como grupo inversionista que fue ceder de forma gratuita un porcentaje de las acciones del club muy alto, muy alto a una persona de Rengo que conoce el club y va a afrontar los costos».

Aguirre argumentó que con esta decisión buscaban a «una persona que esté identificada con la ciudad, que sea más cercana a la ciudad» y que tuviera «el coraje y la decisión de llevar adelante el futuro del club».

Graves deudas e «incumplimientos» de la gestión saliente

Aguirre apuntó directamente contra la administración del club social y los socios minoritarios por la crisis institucional que precipitó su salida, señalando que la contraparte no cumplió con los compromisos acordados a principios de año.

El excontrolador denunció que, tras asumir la gestión deportiva, el club social incurrió en múltiples faltas administrativas y operativas de gravedad: «Hubo un montón de incumplimientos tanto laborales, de pago de cotizaciones, de pago con los jugadores, de lugares de entrenamiento, falta de lugares de entrenamiento, falta de elementos para trabajar».

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Estas irregularidades ya habrían tenido consecuencias directas en la tabla de posiciones. Aguirre reveló una sanción que hasta el momento se mantenía en reserva: «el club tiene una sanción del tribunal de disciplina de la quita de tres puntos» debido al impago de cotizaciones previsionales.

Pérdidas económicas y «decepción» en el balance final

El inversionista trasandino no ocultó que el proyecto de Deportes Rengo resultó inviable desde el punto de vista financiero, asegurando que el fútbol profesional en Segunda División es deficitario sin aportes externos constantes. «Nosotros perdemos dinero desde el día uno en el club. Para que entiendan, el club es totalmente deficitario. Un equipo en segunda división es totalmente deficitario», confesó.

Al hacer un balance de su gestión y su salida definitiva, Aguirre resumió sus sentimientos en una sola palabra: «Decepción». El dirigente lamentó el ambiente hostil y la fragmentación que rodea a la institución deportiva en la comuna. «Fuimos con otra intención. Llegamos con una intención de crecer. Creemos que la división que existe en la ciudad, donde esa división claramente la generó gente que ustedes saben quién fue, esa división perjudicó a Deportes Rengo», concluyó.

Mientras se inicia una transición administrativa que se proyecta durará cerca de tres meses, la Corporación de Deportes Rengo defendió su rol a través de un comunicado, señalando que asumieron la gestión cuando el club estaba en «situación de abandono e incertidumbre» y asegurando que se retiran «con la tranquilidad de haber entregado todo lo que estuvo a nuestro alcance».

El club ahora queda en manos de su nuevo dueño local para intentar asegurar la permanencia deportiva en la Segunda División.

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