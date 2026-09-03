Codelco reubica a 1.782 trabajadores de Andes Norte y mantendrá remuneraciones de otros 678

Un total de 1.782 trabajadores contará con una alternativa de continuidad laboral tras la suspensión del proyecto Andes Norte de División El Teniente, informó Codelco este jueves, luego de reunirse con autoridades, parlamentarios y representantes de empresas y trabajadores contratistas de la Región de O’Higgins.

La reincorporación comenzará de manera gradual a partir del 7 de septiembre, en labores vinculadas con los ámbitos de experiencia y conocimiento de los trabajadores. Entre las iniciativas que recibirán personal se encuentran el Proyecto Diamante, la recuperación de áreas productivas y servicios transversales de la Vicepresidencia de Proyectos.

La cifra representa el 72% de una dotación objetivo de 2.460 trabajadores considerada por Codelco para este proceso.

El anuncio llega un mes después de la decisión de suspender temporalmente las actividades de desarrollo y construcción de Andes Norte, medida que generó preocupación entre autoridades y representantes políticos de la región por sus posibles efectos sobre el empleo.

“Desde el primer día hemos enfatizado el resguardo de la seguridad de las personas como objetivo principal de esta decisión. No obstante, también nos concentramos en la búsqueda de alternativas concretas para proteger el empleo. Los resultados alcanzados nos permiten asegurar que una parte importante de los trabajadores afectados contará con una opción de continuidad laboral en actividades donde su experiencia y conocimiento aportan valor al desarrollo de la división y de la Corporación”, destacó Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Codelco.

Julio Díaz, gerente general de El Teniente expone ante las autoridades.

Codelco mantendrá remuneraciones de 678 trabajadores

Mientras 1.782 personas cuentan ahora con una alternativa de reincorporación, otros 678 trabajadores permanecen sin una opción de reubicación.

Codelco informó que estas personas mantendrán su condición de suspendidas, pero la empresa continuará pagando sus remuneraciones en el corto plazo, mientras se siguen evaluando iniciativas que permitan generar nuevas alternativas laborales.

La Corporación también precisó el origen de las cifras que se manejaron durante las primeras semanas posteriores a la suspensión. Inicialmente se había calculado en 3.118 el número de desvinculaciones, pero ese universo incluía trabajadores cuyos contratos tenían término programado entre julio y agosto, además de renuncias voluntarias.

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Por ello, para el proceso actualmente en desarrollo Codelco estableció una dotación objetivo de 2.460 personas. De ese universo, 1.782 ya cuentan con una alternativa de reincorporación y 678 permanecen a la espera de nuevas opciones.

Andes Norte continúa suspendido

Codelco reiteró que la suspensión del proyecto respondió a razones preventivas de seguridad, a partir de nuevos antecedentes técnicos relacionados con el fenómeno de sismicidad profunda que se encuentra en estudio.

La medida continúa vigente y, según precisó la empresa, se limita a las actividades de desarrollo y construcción de Andes Norte. La suspensión no afecta la continuidad operacional del resto de División El Teniente.

Los estudios técnicos asociados al proyecto continúan en paralelo al proceso laboral. Codelco señaló que mantendrá informadas a las autoridades y a los distintos actores de la región sobre la evolución de las medidas adoptadas y de las investigaciones relacionadas con Andes Norte.

Jorge Goméz, presidente ejecutivo de Codelco.

Un mes de preocupación por el empleo

La situación laboral de los trabajadores vinculados a Andes Norte se convirtió en uno de los principales focos de preocupación tras la suspensión anunciada el 4 de agosto.

Durante los días siguientes, autoridades regionales y comunales advirtieron sobre el impacto que la paralización podía generar en el empleo y solicitaron información sobre sus alcances y medidas para los trabajadores afectados.

Un día después del anuncio, el gobernador regional Pablo Silva y el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, alertaron sobre la eventual afectación de miles de puestos de trabajo. Posteriormente, parlamentarios y otras autoridades plantearon la necesidad de contar con certezas y alternativas de reubicación.

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A un mes de esa decisión, Codelco entrega ahora las primeras cifras concretas del proceso: 1.782 trabajadores tendrán una alternativa de continuidad laboral desde septiembre, mientras otros 678 mantendrán sus remuneraciones en el corto plazo mientras se buscan nuevas opciones.

El anuncio se conoce además en un escenario laboral complejo para O’Higgins, donde la desocupación llegó a 10,5% durante el trimestre móvil mayo-julio, según el último reporte regional.

Reunión con autoridades regionales

En el encuentro participaron, además de Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Codelco, los vicepresidentes de Operaciones Centro Sur, Francisco Carvajal; de Abastecimiento, Mauricio Acuña, y de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Pablo Villarino, junto al gerente general de El Teniente, Julio Diaz.

Desde el mundo público estuvieron presentes el subsecretario de Minería, Álvaro González; el gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva; la delegada presidencial, Susana Pinto; las seremis de Minería, Carla Ortíz, y del Trabajo, Carmen Gloria Manríquez; los senadores Javier Macaya y Juan Luis Castro; los diputados Fernando Ugarte, Natalia Romero y Valentina Cáceres; y el alcalde de Machalí, Juan Abud.

Las autoridades valoraron la instancia de diálogo y actualización, mientras Codelco reafirmó su compromiso de mantener una comunicación permanente sobre el avance de las medidas laborales y la evolución de los estudios técnicos asociados a Andes Norte.