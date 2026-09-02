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Condenan a 10 años y un día de cárcel a hombre por dos robos con intimidación en Santa Cruz

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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz condenó a Franco Bastián Salas Cerpa a la pena única de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de dos delitos consumados de robo con intimidación, perpetrados en octubre de 2025 en la comuna.

En fallo unánime, el tribunal aplicó además a Salas Cerpa las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el tribunal dispuso la toma de una muestra biológica del condenado para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados.

Primer robo ocurrió en una estación de servicio

De acuerdo con los hechos que el tribunal dio por acreditados, alrededor de las 23:30 horas del 7 de octubre de 2025, la víctima D.S.C.G. se encontraba trabajando en la estación de servicio Copec ubicada en calle Pacífico Marín N° 11, en Santa Cruz.

Según estableció el tribunal, hasta el lugar concurrió Salas Cerpa, quien portaba un bidón y solicitó la carga de $2.000 de combustible. Al momento de pagar, indicó que no tenía dinero y exigió a la víctima la entrega de $20.000.

En ese momento, mostró un elemento que aparentaba ser un arma de fuego, el que llevaba en el cinto del pantalón, con lo que intimidó al trabajador. Ante el temor provocado por la amenaza, la víctima le entregó el dinero solicitado.

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Segundo robo afectó a conductor de microbús

Al día siguiente, 8 de octubre de 2025, se registró el segundo hecho establecido en el juicio.

En esa oportunidad, la víctima A.E.P.P. se desempeñaba como conductor de un microbús que cubría el recorrido entre Santa Cruz y San Fernando. Mientras transitaba por avenida Errázuriz, al llegar al paradero ubicado frente al Hospital de Santa Cruz, abordó el vehículo Salas Cerpa, quien permaneció como pasajero durante el trayecto.

Al llegar al paradero del sector Paniahue, Salas Cerpa solicitó bajar y preguntó al conductor cuánto costaba el pasaje. Luego, de acuerdo con lo acreditado por el tribunal, utilizó un elemento que aparentaba ser un arma de fuego para apuntar a la víctima y decirle: “Ya hagámosla cortita no más”.

Ante la intimidación, el conductor entregó el dinero correspondiente a la recaudación, por un monto aproximado de $30.000. Tras ello, Salas Cerpa huyó del lugar con las especies.

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