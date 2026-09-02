Detienen a hombre por mantener droga y una orden de aprehensión vigente

Una investigación desarrollada por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Tercera Comisaría Rancagua Oriente, en coordinación con el Ministerio Público, permitió materializar una orden de entrada y registro a un domicilio ubicado al interior del campamento Los Paltos, en Rancagua.

En el marco de las diligencias, los funcionarios policiales detuvieron a un hombre de 37 años, de nacionalidad venezolana, quien era de interés para la investigación. Según informó Carabineros, durante el procedimiento se encontraron en su poder 142 envoltorios de pasta base de cocaína, marihuana elaborada y $114.900 en dinero en efectivo.

Además, durante el operativo se dio cumplimiento a una orden de detención vigente emanada del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, por el delito de lesiones leves.

El detenido fue puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención, en el marco de la investigación por microtráfico de drogas, además de la causa asociada a la orden judicial pendiente.

De acuerdo con Carabineros, se trató de diligencias especializadas desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público y orientadas a identificar a personas presuntamente vinculadas a la comercialización de drogas y otros delitos.