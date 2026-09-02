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El cambio de hora ya no tiene sentido

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Cambiar la hora dos veces al año obliga a adaptar sistemas informáticos, aplicaciones, bases de datos y dispositivos que organizan nuestra vida cotidiana. Cada modificación representa una carga de mantenimiento. Los sistemas operativos, servicios en la nube y bases de datos utilizan reglas de zonas horarias para convertir, almacenar y mostrar correctamente la fecha y la hora. Una de las principales fuentes para estas reglas es la base de datos IANA, mantenida por una comunidad internacional que registra los cambios definidos por los gobiernos.

Esto genera una deuda técnica global. Las empresas deben actualizar servidores, revisar configuraciones, probar aplicaciones y verificar que sus procesos automáticos sigan funcionando. Una agenda puede mostrar una reunión a una hora equivocada; una plataforma financiera puede registrar una operación en un momento incorrecto; un sistema de transporte puede descoordinar sus itinerarios; y una tarea programada puede ejecutarse antes o después de lo esperado.

La hora forma parte de los datos con los que funcionan los sistemas. Una decisión aparentemente sencilla puede generar complejidad en infraestructuras digitales que operan permanentemente y conectan a usuarios de distintos territorios. Eliminar el horario de verano no acabaría con las zonas horarias, pero sí reduciría una fuente recurrente de excepciones, errores y costos de coordinación.

Nicolás Caselli Benavente

Director Ingeniería Civil Informática UNAB

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