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Ponen  en marcha  nuevo semáforo en Avenida Cahuil

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Una importante noticia para mejorar la seguridad vial y la conectividad de Pichilemu ocurrió este martes en Pichilemu, ya que ser realizó la puesta en marcha del nuevo cruce semaforizado en la intersección de Avenida Cahuil con Gustavo Ureta, una obra que permitirá ordenar el tránsito, reducir riesgos de accidentes y contribuir a optimizar los tiempos de desplazamiento de vecinos y vecinas.

El nuevo semáforo será monitoreado por la Unidad Operativa de Control de Tránsito, permitiendo una mejor gestión del flujo vehicular y una mayor seguridad para conductores y peatones. Se informó que durante las primeras semanas se vivirá un período de adaptación, por lo que hizo un llamado a conductores y peatones a transitar con máxima precaución, respetar las señales de tránsito y estar atentos al funcionamiento del nuevo semáforo.

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