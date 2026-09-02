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San Fernando recibe septiembre con una programación cargada de tradiciones y actividades

El municipio dio inicio a las celebraciones de Fiestas Patrias con el tradicional izamiento del Pabellón Patrio y una intervención de cueca en pleno centro de la ciudad. La programación contempla actividades culturales, folclóricas y familiares durante todo el mes.

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San Fernando comenzó a vivir el ambiente de Fiestas Patrias con una jornada marcada por las tradiciones chilenas y que dio el vamos a la programación preparada por el municipio para septiembre.

Este martes, en el frontis del edificio municipal, el alcalde Pablo Silva Pérez encabezó el tradicional Izamiento del Pabellón Patrio, ceremonia que contó con la participación del Concejo Municipal, autoridades policiales, educacionales y militares, además de delegaciones de establecimientos educacionales de la comuna.

La jornada incluyó la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Banda Instrumental del Regimiento N° 19 Colchagua, y posteriormente un pie de cueca intergeneracional que reunió a niños, jóvenes y adultos.

En la presentación participaron integrantes del Ballet Folclórico de Angostura, estudiantes del Liceo Eduardo Charme, miembros del conjunto folclórico Raíces Colchagüinas y participantes del Taller de Cueca de Adulto Mayor de la Casa de la Cultura.

La celebración también se trasladó al centro de la ciudad. Durante el mediodía, el Departamento de Cultura realizó una intervención urbana en la intersección de las avenidas Manuel Rodríguez y Bernardo O’Higgins, donde parejas de las agrupaciones Esencia Cuequera, Sembrando Tradiciones y Karina Cornejo sorprendieron a los transeúntes con un pie de cueca.

“Estamos muy contentos de comenzar septiembre de esta manera, con una gran participación de nuestros vecinos y poniendo en valor nuestras tradiciones”, señaló el alcalde Pablo Silva Pérez.

La autoridad invitó además a la comunidad a participar durante las próximas semanas en las distintas actividades programadas para celebrar las Fiestas Patrias en la comuna.

Una agenda dieciochera durante todo septiembre

La programación municipal contempla actividades culturales y folclóricas durante todo el mes. Entre las primeras iniciativas destacan el Concierto Folclórico de la Orquesta Sinfónica Juvenil, programado para este 3 de septiembre; Pañuelos al Viento, el 4; el Gran Malón Bienvenido Septiembre, el 9; y la Gala Folclórica del Club de Cueca Los Copihues, el 12 de septiembre.

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A estas actividades se suman el Te Deum y el desfile en homenaje a las Glorias del Ejército, que se desarrollarán el 18 de septiembre.

Pero el principal punto de encuentro de las celebraciones será el Parque Abel Bouchon, que desde el 17 de septiembre recibirá una nueva edición de “Vive el 18 en San Fer”.

El evento reunirá cocinerías, artesanía, emprendedores y una variada oferta artística, además de la participación de agrupaciones pertenecientes a la Red de Folcloristas de San Fernando y artistas nacionales.

La cartelera musical contempla las presentaciones de Megapuesta, el 17 de septiembre; Grupo Disparo, el 18; Giolito y su Combo, el 19; y Noche de Brujas, el 20 de septiembre.

De esta manera, San Fernando busca mantener durante todo el mes un espacio de encuentro para las familias y la comunidad, poniendo en valor las tradiciones chilenas y la música y cultura nacional.

Para conocer el calendario completo de actividades y sus horarios, la comunidad puede consultar el sitio web de la Municipalidad de San Fernando.

Para conocer el calendario completo de actividades, puedes revisarlo
en www.municipalidadsanfernando.cl.

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