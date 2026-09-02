SernamEG presenta querella por femicidio consumado ocurrido en Pichidegua

La Dirección Regional de SernamEG O’Higgins presentó una querella de oficio por el femicidio consumado ocurrido en Pichidegua, acción judicial que busca que el organismo participe en el proceso y contribuya a resguardar el acceso a la justicia de la familia de la víctima.

La directora regional del servicio, María Jesús Avello, confirmó la presentación de la querella y señaló que esta se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

“Como SernamEG condenamos este femicidio y toda manifestación de violencia contra las mujeres. Por ello, interpusimos una querella de oficio, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Integral, para participar activamente del proceso judicial, resguardar el acceso a la justicia de la familia y solicitar las sanciones que correspondan de acuerdo con la gravedad de los hechos”, señaló Avello.

De acuerdo con lo informado por SernamEG, una vez conocido el caso se activó la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios, con el objetivo de articular la respuesta de las instituciones involucradas y adoptar acciones destinadas a resguardar a la familia de la víctima, con especial atención en la protección de su hija.

Uno de los antecedentes destacados por la directora regional es que la víctima no mantenía una relación de pareja con el imputado. Sin embargo, según los antecedentes disponibles para el servicio, el crimen se habría producido en un contexto de violencia ejercida contra la hija de la víctima por parte de su expareja.

En ese contexto, SernamEG informó que el caso fue calificado como femicidio consumado no íntimo, de acuerdo con la Ley Integral.

Avello agregó que el servicio mantiene coordinación con las instituciones competentes para facilitar el acceso de la familia a la red de apoyo estatal y a las medidas de protección que correspondan.

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Desde la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género también condenaron el hecho y señalaron que continuarán trabajando en la activación de apoyos para las víctimas y sus familias.

Finalmente, SernamEG y la Seremi de la Mujer reiteraron el llamado a denunciar situaciones de violencia de género a través de Carabineros, al 133, o la Policía de Investigaciones, al 134. También recordaron que el Fono 1455 “SernamEG Te Orienta” entrega atención gratuita, confidencial y especializada durante todo el año.