Llaman a extranjeros a regularizar a tiempo su situación migratoria en Chile

La presencia de población extranjera se ha convertido en una realidad permanente en distintas comunas de la Región de O’Higgins. La actividad agrícola, particularmente durante las temporadas de mayor demanda de trabajadores, es uno de los factores que explican parte de este fenómeno, en una región que ocupa el quinto lugar del país en población migrante.

En este escenario, uno de los principales desafíos para el Servicio Nacional de Migraciones es que quienes llegan a Chile conozcan las condiciones para permanecer en el país y, sobre todo, realicen sus trámites dentro de los plazos establecidos.

Así lo plantea la directora regional del Servicio Nacional de Migraciones, Leticia Herane, quien llamó a las personas extranjeras que buscan residir o trabajar en Chile a informarse con anticipación y utilizar los canales oficiales antes de iniciar sus procesos migratorios.

Herane recordó que la Ley 21.325 establece distintas categorías de permisos, dependiendo del motivo por el cual una persona extranjera busca ingresar o permanecer en Chile. En algunos casos, explicó, la autorización debe ser solicitada desde el extranjero antes del ingreso al país.

“Es súper importante para nosotros recalcarlo”, señaló la directora regional, apuntando a que una de las dificultades que posteriormente enfrentan algunas personas es desconocer que determinados permisos deben gestionarse antes de llegar a Chile.

La recomendación no se limita a quienes están planificando su ingreso. Para quienes ya se encuentran en el país, el llamado es a revisar la vigencia de sus documentos y no esperar hasta los últimos días para comenzar una renovación o regularización.

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Los permisos migratorios, explicó Herane, no se renuevan automáticamente. Por eso, la responsabilidad de estar atentos a las fechas y comenzar oportunamente los procedimientos corresponde a cada persona. Dejar pasar los plazos puede generar dificultades en la situación migratoria y eventualmente multas, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

En materia de fiscalización, Herane explicó que el Servicio Nacional de Migraciones participa en operativos coordinados con otras instituciones, entre ellas la Delegación Presidencial y la Policía de Investigaciones. En estas instancias, el papel del Servicio está principalmente relacionado con la entrega de información sobre la situación migratoria de las personas.

Actualmente, precisó, el Servicio no cuenta con facultades independientes de fiscalización.

La directora regional también puso énfasis en la importancia de que el ingreso al país se realice por pasos habilitados, como una condición básica para desarrollar posteriormente los trámites correspondientes dentro del marco establecido por la legislación.

Acercar la información a las comunas

Una parte importante de la tarea, sostiene Herane, consiste en que la información no quede concentrada solamente en las oficinas del Servicio, sino que pueda llegar a las personas en los lugares donde viven y trabajan.

En O’Higgins existen 18 municipios que cuentan con el denominado “Sello Migrante”, espacios que permiten acercar orientación a la población extranjera y facilitar el acceso a información sobre los distintos trámites.

A esto se suman actividades como Gobierno en Terreno y ferias laborales, donde también se busca entregar orientación y responder consultas.

La idea es que los procedimientos puedan ser comprendidos por quienes deben realizarlos, evitando que el lenguaje administrativo se transforme en una barrera adicional.

En esa misma línea, Herane plantea que uno de los objetivos de su gestión es fortalecer el acceso a los canales oficiales y orientar a las personas para que sepan dónde deben acudir dependiendo de su situación.

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También existen trámites para quienes necesitan salir de Chile

La oficina regional recibe además a personas extranjeras que necesitan regularizar su situación documental para poder salir del país.

La atención para estos casos se realiza de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 13:00 horas. Dependiendo de las circunstancias, una persona puede requerir documentación específica para concretar su salida.

Uno de los casos mencionados por Herane corresponde a personas cuyo pasaporte se encuentra vencido y que, dependiendo de su situación, pueden necesitar un salvoconducto.

Estas autorizaciones son procesadas diariamente, por lo que el llamado también en estos casos es a acercarse oportunamente a la oficina y no esperar hasta el momento en que la salida del país sea inminente.

Para Herane, buena parte de las dificultades que enfrentan las personas extranjeras pueden evitarse si los trámites se realizan con anticipación.

La recomendación apunta especialmente a revisar las fechas de vencimiento, conocer qué tipo de permiso corresponde a cada situación y recurrir a los canales oficiales cuando exista alguna duda.

Entre los objetivos que plantea la directora regional está avanzar hacia una migración “ordenada, segura y con aporte al desarrollo regional”, pero ese propósito también requiere que las personas conozcan las reglas que deben cumplir para residir y trabajar en Chile.

Por eso, más que esperar a que aparezca un problema, el llamado es a anticiparse: revisar la documentación, informarse sobre los procedimientos y comenzar los trámites antes de que los plazos se transformen en una dificultad.