Invitan a estudiantes de la Región a participar en concurso de innovación

Convergencia Social, partido del conglomerado, también acusó persecuciones a los alumnos que reclamaron contra los despidos de las profesoras Karina Bravo y Vania Figueroa. La tienda además puso en entredicho la creación del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales y la elección de Miguel Littin como su director.

Marcela Catalán

Una conferencia en el frontis del campus rancagüino de la Universidad de O’Higgins, realizó el Partido Convergencia Social, perteneciente al Frente Amplio. El objetivo fue denunciar una serie de anomalías en la creación de la mencionada casa de estudios y en su funcionamiento hasta hoy. La información fue entregada por Cristóbal Salgado, secretario de Contenidos de la tienda, además de Karen Ahumada, quienes cursan Administración Pública y Derecho en el plantel, de modo correspondiente.

Los dirigentes advirtieron que recurrirán a Contraloría a mediados de junio, “cuando terminemos de reunir” los datos “para elaborar un documento sustancial, con todas las evidencias que permitan evaluar el caso”.

El comunicado entregado parte por recordar las irregularidades ocurridas en la región durante el último tiempo, las cuales “involucran principalmente a miembros del Poder Judicial, vinculándolos a nexos de corrupción, y a personajes de la política” de la zona, “en donde destaca el senador Juan Pablo Letelier. Con todos estos antecedentes, cabe preguntarse, ¿estarán también manipuladas las decisiones educacionales?”.

En vista de ello, el escrito llama a poner atención a que la UOH fue creada por ley en 2015, en el contexto del segundo periodo de Michelle Bachelet en La Moneda. De ahí que en la conferencia cuestionaran la designación de ex funcionarios de la Mandataria en puestos de la casa de estudios. “Cuando se cambió la plana administrativa del gobierno anterior, sobre todo los de la región, vinieron a ocupar cargos de poder”, criticó Salgado. Cabe señalar que el ex seremi de Educación, Hernán Castro, hoy es director de Vinculación con el Medio en el plantel.

El partido también puso en entredicho el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales, concebido antes de que fueran definidas las carreras de pregrado y cuyo decano es Miguel Littin, cercano a la Nueva Mayoría. “¿Cómo se produjeron estos ingresos (a la institución)? ¿Se desarrollaron los concursos que correspondían?” El escrito desliza la contratación de “ex seremis, ex subsecretarios y ex asesores del Gobierno, ex Nueva Mayoría, además de personas sancionadas por faltas a la probidad en otras instituciones”.

“Cuando se creó la universidad, se llamó a que impartiera carreras relacionadas con la región, y que ésta necesitara. La cultura es importante, pero acá no se ejerce ningún pregrado en cine, publicidad o estudios audiovisuales. Ése es un diplomado (el que da el instituto). Estamos recabando información respecto a uno de los personajes que cumple la función de ser su decano, información que tendrán cuando ingrese el requerimiento a Contraloría”, añadió el secretario de Contenidos de Convergencia Social en la zona.

El texto igualmente acusa una “persecución política a ciertas/os estudiantes y grupos, mediante métodos como mayor exigencia y/o lentitud en sus solicitudes, individualización y disgregación”. Según explicó Salgado, aquello se debería a que mostraron su descontento con el despido de las académicas Karina Bravo y Vania Figueroa.

La primera acusó haber enfrentado múltiples episodios de hostigamiento laboral por parte de Rubén Alvarado y Soledad Burrone, directores del Instituto de Ciencias de la Salud y de la Escuela de Salud, de forma respectiva. Por ello hizo una denuncia confidencial en junio de 2018, a través del protocolo de actuación frente a la vulneración de derechos, como acuso o discriminación arbitraria. Figueroa habría sido testigo de los hechos, ya que trabajaba en el Instituto de Ciencias de la Salud, por lo cual apoyó a su colega y declaró a su favor.

“Las carreras se organizaron de manera horizontal, para actuar como un cuerpo cohesionado, y exigir respuestas y la reintegración de las profesoras. La respuesta de la universidad fue la individualización y disgregación de los grupos, exigiendo firmas, nombres y números de teléfono”, indicó el militante de Convergencia Social.

En la ocasión también acusaron que “la infraestructura es insuficiente para la cantidad de estudiantes. El edificio principal debió ser entregado a mediados-fines de 2018 y recién en mayo de 2019 se está finalizando su implementación”. Añadieron que el campus Colchagua funciona en “condiciones precarias”. En él se habrían realizado clases durante varios días, pero sin haber suministro de agua. A su vez, agregaron que faltan laboratorios para el área de salud e ingeniería.

Al respecto, sostuvieron que las autoridades de la UOH se han mostrado “intransigentes al diálogo, dando respuestas evasivas. Se justifican, diciendo que la universidad está en construcción. Dejan ver que su constitución no ha sido tomada en serio. El rector dijo que (el plantel) debía comenzar en grande, pero comenzó con grandes falencias e irresponsabilidades en la designación de cargos y en la conformación de espacios como la biblioteca”. De acuerdo con Salgado, “se dijo” que ésta “sería una de las más grandes de la región. Sin embargo, no contamos siquiera con diez libros, y muchos de los profesores deben conseguir por fuera el material de estudio”.

El comunicado también denuncia un “aumento de hasta el cien por ciento de las matrículas, lo que provoca problemas enormes con las asignaciones de salas. La UOH no tiene los implementos y el edificio no tiene las condiciones para aceptar ese aumento explosivo de alumnos”. Igualmente el texto critica la no existencia de “instancias de democracia real y vinculante” entre los distintos estamentos.

Cabe señalar que mientras se realizaba la conferencia de prensa, estudiantes que cumplen las funciones de delegados de algunas carreras, se acercaron a los dirigentes del Frente Amplio. En la oportunidad, argumentaron que estos últimos se autodesignaban como representantes de los universitarios en general.

Diario El Rancagüino contactó al Departamento de Comunicaciones de la UOH, pero éste declinó referirse de modo oficial respecto a las denuncias.