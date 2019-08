Extienden en 15 días hábiles el plazo de investigación del sumario administrativo contra Fiscal Arias

Fue personal de Carabineros de la Subcomisaría de Mostazal quienes durante la madrugada de este martes recepcionaron un llamado anónimo que indicaba la presencia de un vehículo sospechoso con cinco sujetos en su interior. Se encontraban en la Ruta 5 sur, kilómetro 61,9, logrando su fiscalización y revisión del vehículo.



Se logró incautar desde el interior dos dos armas tipo pistola de aire comprimido, 347 envoltorios de droga y dinero en efectivo, procediendo a la detención de los 5 sujetos. Se trataba de pasta base de cocaína 52 gramos 300 miligramos, y 13 gramos 100 miligramos clorhidrato de cocaína.



Además mantenían dinero, la suma de 2 millones de pesos en efectivo, siendo identificados los sujetos como, J. A. T, de 35 años, domiciliado en Peñalolén con antecedentes policiales por robo con intimidación y robo en lugar habitado, C. N. P, de 29 años domiciliado en Peñalolén con antecedentes policiales por robo con intimidación, hurto y desórdenes, C.G. C, de 18 años domiciliado en La Florida, con antecedentes policiales por violación y robo con intimidación, S.O.S, de 31 años domiciliado en Puente Alto con antecedentes policiales por robo con violencia, robo en lugar no habitado, robo con intimidación, hurto y porte ilegal de arma de fuego, y robo en bienes nacionales de uso público, además de J. M. C , de 36 años, con domicilio en Peñalolén con antecedentes policiales por robo con intimidación y hurto.



Se informó que el Fiscal de turno dispuso la incautación del vehículo incautado y que la totalidad de los imputados pasaron a control de detención.