EDITORIAL: Los candidatos a Gobernador Regional

Ya son varios los nombres que suenan como candidatos a gobernador regional, es que más allá que la nueva autoridad tenga o no reales atribuciones, o que el delegado presidencial mantenga o no muchas de las atribuciones que hoy detenta en intendente, lo cierto es que la elección de la máxima autoridad regional es una realidad.



Y ante este escenario, a más de un año de la elección, ya comienzan a perfilarse los candidatos de los diversos partidos. Es que los gobernadores regionales, con el respaldo que le darán los votos -más allá de sus atribuciones- serán figuras políticas relevantes. Recordemos que para ser electo el candidato deberá obtener al menos el 40% de los votos en primera vuelta, de lo contrario se realizará una segunda votación entre las dos más altas mayorías. Esto hace que sí o sí quien resulte electo tendrá mayor respaldo en votos que los senadores, por ejemplo.



También la carrera se ha adelantado un poco ya que el 23 de octubre quienes actualmente son autoridades y quieran ser candidatos el próximo año deberán dejar sus cargos. En este sentido, pese a que no hay nada confirmado, se dice que el actual intendente Juan Manuel Masferrer dejaría su cargo para competir por la UDI, lo mismo señalan algunas fuentes cercanas con respecto al actual seremi del MOP Moisés Saravia que estaría siendo tentado por RN para ser candidato. Lo cierto es que legalmente deben renunciar en un mes más, pero nadie les asegura el cupo ya que los partidos aún no tienen una definición clara. Lo más probable es que en la derecha exista una primaria para elegir a su candidato.



En la oposición, sin que exista claridad en los pactos, también han surgido nombres. Fernando Verdugo, actual Consejero Regional y ex presidente del CORE, no ha ocultado su intención de competir por el cargo apoyado por su partido, el partido Radical. Además, cabe señalar que los Cores no están obligados a renunciar para competir en la elección de gobernador.



También públicamente ha manifestado su intención de ser candidato por la DC el ex diputado Juan Carlos Latorre y desde la Federación Regionalista Verde ya señalaron que en una convención regional definirán entre los ex parlamentarios Esteban Valenzuela y Aníbal Pérez a su candidato.



En el partido socialista se estaría promoviendo el nombre del ex intendente Pablo Silva como postulante y no se descarta que el ex diputado Ricardo Rincón vuelva a la política contingente compitiendo por ser el primer gobernador regional de nuestra zona.



Llama la atención en este listado preliminar de candidatos que no existan mujeres, donde sí habría al menos una mujer compitiendo sería entre quienes aspiran a ser designados intendente una vez se haga efectiva la casi segura renuncia de Masferrer. Entre los nombres que estaría barajando La Moneda para asumir los dos años que quedan de gobierno estarían los de actuales autoridades y de algunos asesores del actual intendente. Lo bueno es que todos serían nombres de gente de la zona y no de un intendente exportado desde Santiago.

Luis Fernando González V.

Sub Director