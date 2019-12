Presidenta del CORE Carla Morales no descarta ser candidata a Gobernadora Regional

Carla Morales dio pinceladas del panorama para las próximas elecciones de Gobernadores Regionales y el escenario en que se vive para estos nuevos sufragios, dando a conocer que no descarta ser una de las candidatas al incipiente cargo, “no descarto ninguna posibilidad. Creo que en política uno siempre tiene que estar abierta a nuevos pasos, nuevos desafíos”.

Los primeros días de diciembre, el Consejo Regional de O’Higgins en voz de sus Presidenta, Carla Morales Maldonado, realizó su segunda Cuenta Pública ante la comunidad, entregando rendición de los logros y avances, poniendo acento en el trabajo de los Consejeros Regionales dando a conocer los sellos que guiaron el actuar de la entidad durante los últimos meses.



En la oportunidad, Morales Maldonado presentó la gestión realizada por el órgano, los montos aprobados y el objetivo y trabajo desarrollado por cada una de las doce comisiones: Agricultura, Fomento Productivo, Ciencia y Tecnología; Corredor Bioceánico; de Cultura; Educación, Infraestructura; Ordenamiento Territorial; Salud, Deportes y Medioambiente; Social y Seguridad Pública; Mujer, Familia y Equidad de Género; Turismo, Adulto Mayor y Régimen Interno.

Ante ellos y la comunidad, la presidenta del CORE informó que el monto de recursos aprobados alcanzó los $167.846.696 millones de pesos.



Respecto a este tema, en entrevista exclusiva para diario El Rancaguino, Carla Morales expuso “En general esos recursos tienen que ver con recursos sectoriales y además del FNDR que son del Gobierno Regional, entonces no son 167 mil millones. La cifra que manejamos como presupuesto propio, son alrededor de 80 mil millones de pesos y el resto son recursos que vienen dados de los ministerios como Salud, Deporte, MOP, con los que tenemos convenios”.



También detalló cifras en materia de inversión y obras destacadas del 2019, tareas pendientes para el Consejo Regional en el 2020. Morales, además, se refirió a la crisis social que atraviesa la nación y como esta situación cambia la mira del CORE en cuanto a prioridades.



La presidenta del CORE dio pinceladas del panorama para las próximas elecciones de Gobernadores Regionales y el escenario en que se vive para estos nuevos sufragios, dando a conocer que no descarta ser una de las candidatas al incipiente cargo, declarando “no descarto ninguna posibilidad. Creo que en política uno siempre tiene que estar abierta a nuevos pasos, nuevos desafíos”, argumentó Morales. Aquí en extenso lo que nos comentó.

¿Cuáles fueron los hechos destacados del año en materia de inversión?

R.- Fueron dos inversiones que, quizás, no eran inversiones emblemáticas o con muchos recursos, pero eran muy importantes. La primera es el nuevo Centro de la Mujer para la Provincia de Colchagua que va a tener asistencia técnica profesional, que contará con su oficina central en Santa Cruz y va a tener dos sedes adicionales que será la de Nancagua y Palmilla. Esa inversión son más de 800 millones de pesos.

Y la segunda…

R.- Y la segunda, es que abordamos un presupuesto de más de 300 millones de pesos que fueron ocupados cerca de 170 millones para ayudar a los adultos mayores en temáticas de alfabetización y alguna necesidad clínica. Esto iba en el ámbito del 6% de adulto mayor, que fuimos pioneros en la región de poder instalar la Comisión del Adulto Mayor y así poder llegar con este tipo de recursos a aquellos adultos mayores que no son autovalentes y que requieren una ayuda.

¿Alguna otra obra destacable que haya sido aprobada por el CORE en el 2019?

R.- La conectividad de República de Chile con avenida San Juan en Machalí, donde el Gobierno Regional hizo una proyección de casi 10 mil millones de pesos con recursos sectoriales y que va a generar conectividad más rápida para todos los vecinos de Rancagua y Machalí.

¿Cuáles fueron las inversiones de montos más altos del año?

R.- Las inversiones más altas se hicieron en materia de agricultura, turismo y salud; y a través de la Comisión de Infraestructura que son los APR (Agua Potable Rural) de la región, la conectividad y alcantarillado. Esos fueron los ejes fundamentales de esta gestión.

¿Alguna tarea pendiente para el 2020?

R.- Creo que tenemos tareas pendientes como que a través de los APR lleguemos con alcantarillado a muchos vecinos de la región. Esa es una tarea pendiente de años, no tan solo de ahora, sino que de décadas. Aún hay gente que en nuestra región no tiene agua, y eso es triste porque uno se pregunta cómo en nuestra región aún hay gente que tenga que recibir agua a través de un camión aljibe, que tenga que vivir con agua racionada para poder vivir. Esa es una deuda con la gente.

Una de las situaciones polémicas del CORE fue el proceso de aprobación de dineros para la reconstrucción del templo de Coinco. ¿En qué quedó ese impase con la Iglesia?

R.- Fue complejo resolver eso. Había posturas muy diversas, pero el tema no era por que fuese Coinco; era porque la Iglesia no había tenido gestos con el Consejo Regional y que le habíamos pedido encarecidamente poder ayudar a familias de Litueche, que se les estaba vendiendo un terreno a un costo mucho más alto que el de mercado. O cuando el alcalde de La Estrella solicitaba que se le entregara un terreno de la Iglesia para poder construir el Cesfam de la comuna donde los costos eran demasiado altos y un municipio como ese no tenía acceso a comprar un sitio tan caro.

Y aparecen los sentimientos encontrados de seguir aprobándole miles de millones de pesos para la reconstrucción de Iglesias. Pero no era cuestionable la Iglesia de Coinco, porque sabíamos que la comunidad, el párroco, las familias, las autoridades de allí nos habían pedido encarecidamente que pudiésemos aportar con estos recursos para la reconstrucción de la Iglesia. Era cómo nosotros como Consejo Regional, seguíamos aportando a la Iglesia pero sin retribuir por parte de la Iglesia.

Finalmente se aprobaron los recursos, y ¿se ha cumplido el acuerdo pactado con la Iglesia?

R.- Finalmente aprobamos los recursos y se acordó una mesa de trabajo y de diálogo con el Obispo y representantes de la Iglesia y el MOP para finiquitar algunas cosas que quedan pendientes, pues nosotros tenemos que concretar de aquí a marzo algunas solicitudes que les hicimos a ellos.

CRISIS SOCIAL EN CHILE



En cuanto a proyecciones y luego de este estallido social ¿ha cambiado las prioridades del CORE en materia de recursos?

R.- Los ejes fundamentales de la estrategia del Gobierno Regional que son la Minería, la Agricultura y el Turismo, que es el tercer eje que se suma a la estrategia regional.

En términos de recursos, le hemos dado mucho énfasis a Agricultura para fortalecer la pequeña y mediana agricultura campesina o la escasez hídrica o lo que vivieron los agricultores con las granizadas o lo que está ocurriendo en el secano costero que hoy no tenemos agua y los pequeños agricultores están sufriendo por la escasez hídrica, el CORE ha ido en esa línea de poder ayudar.

En cuanto al Turismo, también por primera vez se generó un proyecto de mil 200 millones de pesos que es para fortalecer el pequeño turismo y todo aquello que genere turismo en la región en términos de publicidad, marketing, espacios de capacitación.

Y también hemos apoyado la pequeña Minería donde hemos entregado recursos para nuevas tecnologías, para mejorar las condiciones laborales. Nuestros tres ejes fundamentales.

Entonces, ¿han cambiado las prioridades del CORE en materia de recursos?

R.- Teníamos una proyección en materia deportiva, en cuanto a infraestructura mejorar los gimnasios, crear más polideportivos para la región, se había pensado una piscina temperada para Rancagua, con un espacio que permitiera potenciar a deportistas de alto rendimiento, o aquellos que tienen que viajar a otras regiones para potenciar su disciplina; pero hoy día cambia, hoy las necesidades son otras, hoy el Gobierno Regional va a ir de la mano con lo que está pidiendo la ciudadanía.



No nos olvidemos que el CORE tiene una función muy particular. El CORE sigue con su trabajo en términos de desarrollo para la región y principalmente en Agricultura, Minería y el Turismo, pero por cierto que vamos a escuchar y si se requiere de algún proyecto que se necesite de carácter urgente, los vamos a hacer en materia de poder aprobarlo y que sea presentado por el Intendente. Siempre hemos estado con las necesidades de la gente, es así que aprobamos 8 mil millones de pesos para Bomberos, entregamos más de 400 millones de pesos para Conaf, en materia de salud aprobamos tres proyectos de Cesfam, entre otras importantes aprobaciones para el bien de la comunidad de la región.

¿Cuál es su opinión respecto a la crisis social que estamos viviendo?

R.- Creo que se vive con tremendo dolor este estallido social, pero también hacer un mea culpa de lo que está sucediendo, porque hoy día hemos visto cómo la gente se manifiesta no tan solo en las calles, se manifiesta con su opinión a través de las redes sociales y eso genera que todos estemos mucho más cuestionados para quienes estamos en política.

Hoy día la gente se manifestó y lo hizo de la mejor forma posible al principio, generando un impacto tremendo en términos de movilización; pero cuando comenzó a ocurrir que las movilizaciones terminaban con el vandalismo, el saqueo, en destruir negocios de aquellas personas que tanto les ha costado, que vieron su vida frustrada en un par de horas, eso es lo que nos debe hacer reflexionar y hacer sentir que si bien los Estados generan políticas, son los gobiernos que han pasado durante 30 años que de alguna manera privatizaron, vendieron, hicieron un montón de cosas que lo que generó en la gente fue este estallido social.

ELECCIÓN GOBERNADOR REGIONAL

En materia política ¿cómo vislumbra lo que se viene el próximo año que es la elección de Gobernadores Regionales?

R.- Es complejo. Creo que hoy la gente, si bien es cierto, estaba pensado en que se venían estas elecciones y habíamos avanzado, hoy con el Gobernador Regional se va a provocar una tremenda dificultad, no tan solo en la elección que va a ir junto con los alcaldes y concejales; sino que también quienes estamos en política, nos preguntamos cuáles son las atribuciones o las competencias reales de esta nueva autoridad, entendiendo que va a haber un delegado que va a ser designado por el Presidente de la República y va a haber un Gobernador Regional con todo el poder de la elección popular. Allí se pondrá en la balanza cuál de los dos va a tener las atribuciones y las competencias.

Se ha mencionado su nombre como posible candidata a Gobernadora Regional, ¿qué hay de cierto?



R.- Si, se ha dicho. El partido también me lo ha planteado. Tengo todo el apoyo del presidente de mi partido Mario Desbordes, y de verdad me siento tremendamente orgullosa de eso. En el último encuentro regional del partido, Mario me puso como ejemplo de cómo yo había podido lograr en mi carrera política la cantidad de votos que tuve la última vez, que fueron más de 14 mil votos, que no fue producto del dinero, que tuviera una campaña ostentosa en términos de recurso y publicidad. Fue producto del trabajo, de empatizar con la comunidad, generar alianzas con los alcaldes y concejales y eso, quizás, llevó al éxito de una reelección que fuera tan exitosa y fui la CORE más votada. Y si me hubiese proyectado una carrera política como diputada, a lo mejor hubiese sido diputada hoy día, pero las cosas se van dando de a poco.

Entonces ¿su nombre va a ir en la papeleta de octubre próximo?



R.- De eso, la verdad que todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, no lo sé; pero no descarto ninguna posibilidad. Creo que en política uno siempre tiene que estar abierta a nuevos pasos, nuevos desafíos.

Hace un tiempo atrás le manifesté todo mi apoyo al actual Intendente que iba a renunciar para postular y agradezco el hecho que no haya renunciado, siento que fue generoso de su parte de continuar con una región que necesitaba que la primera autoridad estuviera ahí y él lo hizo y estuvo a la altura de su cargo.

Pero aún hay mucha incertidumbre respecto a quiénes serán candidatos, ¿por qué cree que pasa eso?



R.- La ley me permite continuar con mi cargo, y no renunciar, pero siento que es una candidatura muy arriesgada, ya que la gente no conoce lo que es la función y labor que debe cumplir un Gobernador Regional, va a ser una candidatura para quienes se presenten muy compleja en términos de territorio y que hoy la gente de verdad espera cambios profundos y que vayan acorde a los nuevos tiempos.

¿Cuál es su opinión respecto que en el Barómetro Regional que dio a conocer que un 91% de los encuestados no conoce quién es el Intendente Regional?



R.- Qué impactante esa cifra. Creo que eso tiene que ver con años, porque en los últimos tres años, ¿cuántos Intendentes han pasado? Entonces cómo vas a lograr instalar una visión, una mirada de región si los Gobiernos de turno van cambiando intendentes cada un año y medio promedio. Con toda la buena intensión que pueda tener una autoridad que pueda liderar una región, de generar políticas públicas acorde a nuestra realidad, a nuestro territorio, a las necesidades de la gente y las características geográficas que tenemos.