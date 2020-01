Unión Comunal de Adultos Mayores de Coltauco desarrollan proyecto de autocuidado

Como cada año, tragedias, sentencias y formalizaciones fueron parte del panorama regional. Graves hechos de femicidios, denuncias contra jueces y fiscales, así como lamentables muertes en incendios, fueron parte del lamentable balance de este año 2019.



Grave denuncia de Sergio Moya contra Fiscal Arias



El viernes 19 de abril, día santo para el mundo cristiano, el Fiscal, Sergio Moya, realizaba graves denuncias contra su superior jerárquico, el Fiscal, Emiliano Arias. Posible tráfico de influencias en el marco del caso Caval, obstrucción en la investigación que pesa contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, también obstrucción en la investigación por malversación de caudales públicos en el Teatro Regional Rancagua, y la posible sustracción de documentación desde la Fiscalía Regional de O’Higgins, eran las acusaciones que entregó el Fiscal Moya contra el persecutor Arias.



Tras ello, el Consejo General de Fiscales Regionales a la que convocó el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, determinó que sea el Fiscal de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Eugenio Campos, quien investigara penalmente al Fiscal, Emiliano Arias, por los posibles delitos de tráfico de influencias, violación de secreto, y obstrucción a la investigación.



Actualmente el Fiscal Arias está siendo investigado por la justicia, así como estas acusaciones lo tienen suspendido de sus labores profesionales, asumiendo su cargo como jefe de la Fiscalía Regional de O’Higgins el Fiscal, Javier Von Bischoffshausen.

Joven de 20 años víctima de femicidio en Chimbarongo



El 26 de junio un femicidio ocurría en la comuna de Chimbarongo, tragedia que se conoció en horas de la mañana de aquel día en calle Aníbal Pinto de la comuna capital del mimbre. En el lugar se encuentran con el cuerpo sin vida de la mujer identificada como, Helen Rocío Barra Ortega de tan solo 20 años de edad, quien presentaba heridas corto punzante en su cuerpo, específicamente en su cuello y en su espalda.



El presunto autor del crimen sería su ex pareja de 23 años de edad, el cual al momento de ser encontrado el cuerpo de la malograda mujer se encontraba prófugo, realizándose intensas diligencias para dar con su paradero, las que dieron frutos positivos pasadas las 15:30 horas del mismo día . Víctima y victimario mantenía una hija en común. Ambos habrían mantenido una pelea al interior del domicilio, momento en que con un arma blanca el imputado le habría quitado la vida a la joven mujer, quien resultó con lesiones graves.



Tras la audiencia de control de detención, se decretó un plazo de investigación de 120 días para investigar, sin embargo, aún quedan pericias pendientes relacionadas con exámenes psiquiátricos que se le deben realizar al imputado.

Conmoción por muerte de Ministro, Marcelo Albornoz



El 3 de julio se conocía la lamentable noticia del suicido del juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz, esto en medio de acusaciones de hechos ajenos a la probidad de su cargo. La determinación la hizo efectiva un día después que el Pleno de la Corte Suprema decidera suspenderlo por cuatro meses y abrir un cuaderno de remoción en su contra.



Fue en su hogar de la ciudad de Rancagua, ubicado en calle Bombero Villalobos Nº 650, el lugar donde el suspendido Ministro y según los primeros peritajes de la Brigada de Homicidios se habría suicidado utilizando un arma de fuego. Los primeros informes indicaban que se trató de un disparo, sin salida de proyectil, datos que quedaron corroborados luego que el Servicio Médico Legal realizó la autopsia correspondiente. El hecho provocó impacto en la ciudad de Rancagua.

Seis muertos en volcamiento de bus, “Línea Azul”



Eran cerca de las 01:00 de la madrugada del lunes 29 de julio cuando un bus de dos pisos de la empresa, Línea Azul, el que había salido a las 11:55 de la noche desde el terminal ubicado en la comuna de Estación Central, volcaba a la altura de San Francisco de Mostazal, kilómetro 60.

Bomberos y equipos de emergencia llegaban para atender a los heridos, verificándose que el hecho había dejado más de un fallecido, confirmando finalmente que habían sido 6 las víctimas fatales, cinco mujeres y un varón.



Detención del conductor, del jefe de los talleres de la empresa y del gerente de la misma fue lo que finamente ocurrió, informándose en la audiencia que el bus circulaba con desperfectos técnicos, así como que las placas patentes correspondían a un bus que ya no circula y que se encuentra en los talleres de la empresa, Línea Azul, en la ciudad de Chillán fue parte de lo que ha dejado la investigación, que actualmente tiene al gerente de la empresa «Línea Azul», Marcelo Hernández Sandoval, en prisión preventiva imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de circulación de vehículo utilizando placa patente correspondiente a otro móvil, homicidio y lesiones de pasajeros de bus que volcó en la comuna de San Francisco de Mostazal. El jefe de taller en tanto, está con arresto domiciliario, mientras que el conductor del bus se encuentra con arresto domiciliario nocturno. En febrero del año 2020 se cumplen los 200 días que se determinaron para investigar.

Brutal crimen de Tomás Acevedo



En el mes de agosto, ocurrió uno de los crímenes más impactantes del último tiempo. En la comuna de San Vicente de Tagua el menor, Tomás Acevedo fue encontrado muerto en las inmediaciones del Estero Zamorano con más de 200 heridas cortopunzantes. Por este hecho fue detenida una menor de 15 años al momento del hecho, quien mintió a su pololo sobre una supuesta agresión sexual de Tomás Acevedo.



Durante la formalización del sujeto de 23 años y la menor de 15 años, sindicados como autores del crimen de Tomás Acevedo, el Fiscal, Claudio Riobó, expuso que la joven tuvo una relación con Tomás, mintiéndole a su pololo de 23 años e indicándole que esta relación íntima habría sido a la fuerza, lo que motivo la ira del imputado.



Citaron ambos a Tomás al Estero Zamorano donde recibió 237 heridas cortantes. Se decretó la prisión preventiva para el imputado por el crimen de Tomás Acevedo e internación provisoria para menor de 15 años con se seis mes de investigación que se cumplen en el mes de febrero.

Femicidio conmociona a Coltauco



El día 23 de septiembre un nuevo femicidio le costó a la vida a María Cristina Jiménez, quien recibió dos impactos de bala en plena vía pública en el sector Idahue, comuna de Coltauco mientras conversaba con un vecino.



La mujer presentaba dos impactos de bala en la parte posterior del tórax, y la parte posterior del cráneo. El responsable fue detenido, verificándose que el sujeto en el sector de Idahue, frente a un inmueble en construcción, ve a su ex pareja con un vecino conversando, lo que habría motivado los celos del victimario, ir hasta su domicilio, extraer un arma de fuego tipo escopeta, y efectuar cuatro disparos, dos de ellos impactaron a la mujer.



Del lugar logró huir el sujeto con el que conversaba la víctima, cuyo encuentro era para concretar algunos trabajos de construcción que la mujer pretendía realizar en su hogar. Pese a la prohibición de acercarse a su ex pareja, el sujeto le dio muerte con disparos en su cabeza y tórax Una hija en común no fue suficiente para que el agresor la matara en plena vía pública. El autor de los disparos está en prisión preventiva, decretándose seis mes para investigar los que se cumplen en marzo del año 2020.



Inédita formalización a Fiscal Arias



El 27 de septiembre se produce un hecho histórico con la inédita formalización al suspendido Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias. Se le formalizó por violación de secreto y delitos informáticos, quien actualmente está suspendido de sus labores profesionales.



En la ocasión el Fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, detalló una serie de mensajes que Arias tuvo con su cuñado y hermana, donde se le solicitaba que obtuviera información confidencial del Sistema de Apoyo a la Operación de un sobrino y de otra persona, a las que Arias accedió, solicitando que fuera su secretaria quien recopilara estos datos.



Tras la exposición de los hechos el Tribunal rancagüino determinó seis meses para investigar los hechos, los que se cumplen en marzo del año 2020, sin que se decretaran medidas cautelares.

Arias ha indicado que los antecedentes entregados en la formalización son los que ellos han aportado desde el comienzo al fiscal nacional, y a los funcionarios de la Fiscalia, así como al fiscal Campos, creyendo que no ha cometido delito.

Expulsión del Poder Judicial de ministros Elgueta y Vásquez



El día lunes 7 de octubre el Pleno de la Corte Suprema rechazaba la reconsideración presentada por los suspendidos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, por lo que se hicieron efectivas sus destituciones del Poder Judicial.



El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, informaba la decisión sosteniendo que “el pleno ya resolvió el asunto de la reconsideración presentada por los ex ministros Elgueta y Vásquez. La resolución del tribunal fue rechazar la solicitud de reconsideración. Aquí queda resuelta toda posibilidad”.



Este año 2019 se conocieron graves denuncias contra los jueces. Al Ministro Elgueta se mantuvieron los cargos relacionados con haber intervenido en la tramitación y fallo de un recurso de protección, haberse comunicado telefónicamente con algún abogado respecto a algunos procesos, haber solicitado al Fiscal de O’Higgins la designación de una persona en otra institución, haber exigido la designación de una ex alumna a la secretaria de un tribunal, y haber requerido y aceptado para si una suma de dinero.



Respecto al Ministro Vázquez, los cargos fueron haber dictado una resolución en la cual se nombró a su hija en calidad de consejera técnica suplente, haber prestado consejo a una persona que estaba sometida a una cautelar de arresto domiciliario, y haber procedido como Presidente de la Corte a realizar una instalación que no procedía con el sorteo.



Ambos ministros han sido formalizados por la justicia. En el caso de Marcelo Vásquez por los delitos de tráfico de influencias, e incremento patrimonial injustificado, además de negociación incompatible y fraude procesal. Sobre el delito de incremento patrimonial injustificado en el que habría incurrido el ex ministro, se indicó que posee ingresos por más de 44 millones de pesos entre el 2016 al 2018, los que no han sido justificados con el respaldo correspondiente.



El ex Ministro, Emilio Elgueta fue formalizado por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito, además de cohecho, tráfico de influencias y nombramientos ilegales. Ambos casos están en plena investigación.

Formalizan a presunto violador rancagüino



Por tres robos con violación, dos robos con violencia frustrados, y un robo con intimidación fue formalizado el sujeto J.P.P, de 37 años de edad en el mes de octubre, hechos que afectaron a mujeres en la ciudad de Rancagua en la vía pública.



El sujeto se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de la comuna de Rengo, donde cumple una condena anterior por el delito de robo con intimidación. Gozaba de algunos beneficios que le permitían salir durante el día, momento en que habría cometido los cinco delitos que se le imputan, estos hechos ocurridos entre los meses de marzo a agosto del año 2019. El sujeto estaba próximo a cumplir una condena anterior por delitos de robo con intimidación, y tenía beneficios de salida, por lo que la tesis del Ministerio Público es que estos delitos los cometió durante estas salidas. Cumplía una pena de 15 años de presidio con los beneficios antes mencionados, arriesgando por estos delitos penas importantes.



Se le investiga por los delitos de robos con intimidación, violencia y violación en sectores aledaños a la Ruta Travesía y Membrillar, donde en al menos dos de ellos concertó citas con dos trabajadoras sexuales, haciéndolas subir a un vehículo que arrendaba con la intención de llevarlas hasta un domicilio, sin embargo, esto no se concretaba, ya que de manera violenta les robaba especies y las atacaba sexualmente. Actualmente el sujeto está en prisión preventiva decretándose 90 días para investigar, los que se cumplen a fines del mes de enero del año 2020.



Seis personas fallecidas en incendio que afectó Hogar de Ancianos



La madrugada del 28 de octubre, una verdadera tragedia se produjo en la ciudad de Rancagua, luego de que un incendio destruyera las dependencias de un Hogar de Ancianos, “Cuidado del Adulto Mayor Santa Cecilia”, dejando como resultado la muerte de cinco personas. El hecho ocurrió en la población Valenzuela, específicamente en Avenida Santa María con Eduardo Melero, donde el fuego afectó a 3 viviendas, pero lo más grave es que el incendio quemó la casa asignada con el número 0241, por calle Santa María donde funcionaba el Hogar de Ancianos. Pará el control de la emergencia se hizo necesaria la presencia de las 8 Compañías del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, quienes lograron extinguir el fuego, sin embargo, la voracidad de este le costó la vida a cuatro adultos mayores y una persona de sexo femenino que trabajaba como cuidadora en el lugar de nacionalidad venezolana. Luego una sexta persona falleció el Hospital Regional Rancagua.

Este hogar llevaba poco de funcionamiento, logrando inspeccionar y verificar que no se contaba con autorización sanitaria, así como otras deficiencias, entre ellas un tablero eléctrico con cables que no cumplen con las condiciones de seguridad, no había extintores, planes de emergencia y vías de evacuación.

Marchigue se enluta con un nuevo femicidio



El 17 de noviembre se produjo un brutal femicidio en la comuna de Marchigue donde un hombre de 32 años, tras cumplir el régimen de visitas que mantenía con sus dos hijas, ingresó al domicilio de la víctima portando un arma de fuego, y tras una discusión efectuó un disparo en contra de su ex pareja, una mujer de 27 años, para posteriormente quitarse la vida con la misma arma que cometió el crimen.



Se estableció que la pareja cesó su convivencia hace aproximadamente dos años, teniendo dos hijas en común, de 2 y 6 años.

Millonario decomiso de marihuana cripy



El jueves 21 de noviembre se formalizó a seis colombianos y un chileno que fueron detenidos en las costas de Caldera, norte del país, cuando al interior de una embarcación, a mar abierto, transportaban más de 4 toneladas de marihuana del tipo cripy. Se informaba que un sujeto dedicado a le venta del ilícito, específicamente en la población, Manuel Rodríguez, tenía contactos en el norte del país, los que luego de adquirir una embarcación, pretendían concretar el millonario negocio.



Durante la audiencia se conoció que cinco de los detenidos no tienen ningún arraigo y vinculación con Chile, no poseen ni domicilio ni cédula de identidad nacional, por lo que fueron detenidos el día 17 de noviembre a mar abierto, cuando la embarcación se encontraba a la deriva en las costas de Caldera, esto por personal de la PDI y la Armada quienes logran interceptar el barco. El Fiscal, Jorge Mena, adujo que no se descarta estar en presencia de una asociación ilícita. Los sujetos quedaron en prisión preventiva con un plazo de cinco meses de investigación que se cumplen en el mes de abril del año 2020.

Fin de “La Cofradía”



Llegó a su fin lo que se conoció como el caso de “La Cofradía”, donde se involucraba a 14 sacerdotes de la región en supuestos abusos deshonestos y actos reñidos a la formación moral sacerdotal.

Cristian Miranda, abogado de estudios de la Defensoría de O’Higgins, daba a conocer que este caso que nació hace cerca de un año y medio a la fecha, no arrojó los antecedentes que en principio se imputaban, entre ellos la existencia de una organización criminal destinada a cometer delitos de connotación sexual.



No se logró acreditar ningún tipo de delito y ninguna víctima respecto de todas las personas involucradas, sosteniendo la Defensoría que los involucrados fueron víctimas en su ámbito laboral, familiar y social, situación que considera grave.



El 12 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Pichilemu, el Ministerio Público determinó no perseverar en los dos últimos casos, (Luis Rubio y Cristian Catalán), lo que significa que no existían antecedentes para poder llegar a una acusación, lo que marcó el fin de lo que se conoció como La Cofradía.

CGE deberá indemnizar a más de 600 personas víctimas de incendios forestales

El 17 de diciembre se conoció la información que indicaba que CGE deberá indemnizar a cerca de 600 personas víctimas de incendios forestales ocurridos el año 2016 y 2017 en comunas como Pumanque. De este modo se terminó con la suspensión condicional del procedimiento contra los ejecutivos de CGE, Esteban Vucetich, Pablo Yañez y José Reyes, pero debe ser la empresa quien asuma los costos de las indemnizaciones.



Se trató de la suspensión condicional o apercibimiento de cierre de la investigación en causa por incendios forestales, siniestros ocurridos a fines del año 2016, y verano del año 2017. Se discutió la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento la que finalmente fue aprobada. Esto debido a que se observó que las condiciones, especialmente el pago de dinero en beneficio de las víctimas era suficiente para resarcir los efectos negativos que provocaron los incendios del año 2016 y 2017.



La empresa donde trabajaban los tres imputados pagaran la indemnización de perjuicios a las víctimas, especialmente a los pequeños agricultores, personas de escasos recursos que perdieron animales, cercos y forrajes.