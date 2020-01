Toma UOH: Petitorio aborda incumplimiento de acuerdos de movilización anterior

Con más carabineros en los locales de rendición, se vivió el segundo día de la Prueba de Selección Universitaria con las pruebas de Matemáticas. Sin embargo, a minutos de iniciarse la evaluación de Historia, se comunicó la cancelación de esta por filtraciones de las preguntas en las redes sociales.

Alexis Aravena

Fotos: Marco Lara

La segunda jornada de la Prueba de Selección Universitaria, arrancó este martes con la prueba de Matemáticas. En Rancagua, algunos manifestantes se reunieron en los establecimientos de rendición, con cánticos y consignas en contra de la evaluación, viviéndose momentos de tensión con algunos apoderados de quienes rendian el examen, los que fueron rápidamente controlados por Carabineros. Además, se dispusieron vallas papales para controlar el acceso a los locales de rendición.

Con todo en la mañana en la región se vivió una rendición de la Prueba de Selección Universitaria casi normal, pero en la tarde la anormalidad vino a nivel nacional.



A eso de las 14.30 horas, se alertó sobre la suspensión de la prueba de Historia en todo el país por la filtración de las preguntas en las redes sociales, lo que provocó el descontento y la decepción de cientos de jóvenes, que posteriormente se reunieron en la Plaza de Los Héroes para realizar cánticos y demostrar su malestar por el accidentado proceso de rendición de la prueba.

Opiniones divididas

A las afueras del Liceo de Niñas de Rancagua, grupos de jóvenes se quedaron gritando consignas o hablando frente a lo que había sucedido. Apoderados y apoderadas, comenzaron a sumarse a los grupos para buscar a sus hijos o para preguntar sobre lo que había pasado y si había alguna respuesta por parte de las autoridades o de los encargados en tomar la evaluación.

“Es una lata porque justo era la última prueba que tenemos que dar. Entonces ahora voy a estar con el estrés, pero espero que se solucione todo para salir luego de todo este proceso”, declaró uno de los estudiantes que estaba a las afueras del establecimiento.

“Estresada igual, porque yo a ellas las veo. Acaban de entrar a la sala y les dicen que tienen que salir. Yo le pregunté a un carabinero y me dice que filtraron la prueba. Es mal para varios muchachos porque vienen con todo su power a dar la prueba y ahora van a tener que volver. Es el colmo.”, señaló una apoderada que se encontraba en la Plaza de Los Héroes con sus hijas.

Al mismo tiempo, un grupo de jóvenes se manifestaba, realizando cánticos a un costado del Monumento a Bernardo O’Higgins. “Tenemos un sistema que segrega y ya no partimos en igual de condiciones. Por ejemplo, en Historia ya no hay igualdad de condiciones porque se filtró, pero desde el primer momento al conseguir un tipo de educación, ya no partimos con la misma base. No todos medimos nuestros conocimientos rellenando una prueba. El Demre debería tomar cartas en el asunto, creando una entrada de emergencia”, declaró uno de los estudiantes.

“Es muy estresante porque hay que pagar un preu y tus papás se esfuerzan. Pero pese a ese esfuerzo yo estoy en contra de la PSU. Uno antes de dar la prueba, se pone ansioso, nervioso y eso no es posible”, añadió.

A las 16.45, desde Cruch y Demre confirmaron la filtración de la prueba de Historia, a través de un punto de prensa. Además, se explicitó que la suspensión de la prueba, no alterará el proceso de admisión 2020 y que las otras pruebas rendidas serán válidas.

El día 9 de enero, el Consejo de Rectores se reunirá para tomar una decisión sobre la rendición de la prueba de Historia.