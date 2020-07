Gisella Abarca

103 nuevos casos de contagio y el fallecimiento de 10 personas producto del Coronavirus fueron informados este lunes, en un nuevo reporte regional.

Con los nuevos casos confirmados, la región suma 9.472 casos totales acumulados, donde el detalle de los contagios nuevos por comunas son 28 casos en Rancagua, 11 en Doñihue, 10 en San Vicente, 7 en San Fernando, 5 en Rengo, 5 en Santa Cruz, 4 en Chimbarongo, 4 en Coltauco, 4 en Machalí, 3 en Graneros, 3 en Malloa, 3 en Requínoa, 2 en Codegua, 2 en Mostazal, 2 en Olivar, 2 en Peumo, 2 en Pichidegua, y un caso en Coinco, Marchigüe, Nancagua, Navidad, Pichilemu y Quinta de Tilcoco.

Si bien Rancagua registra el segundo mayor descenso nacional de casos activos con -195 casos, según nuevo informe epidemiológico del Ministerio de Salud, al 16 de julio, Codegua se anota entre las comunas con mayor incremento de casos activos con +13, lo que da cuenta del dinamismo de los datos. Asimismo, Rancagua, Doñihue, Machalí, y Rengo acumulan las tasas de incidencia más elevadas en toda la región de O’Higgins.

Sobre el registro de casos activos hasta este lunes 20 de julio, en la región las personas que se mantienen de forma activa son 1.278 casos, donde Rancagua se anota en el primer puesto con 467, Rengo con 165, Machalí con 78 y Graneros con 47 casos activos. Hasta este lunes la positividad de los exámenes alcanzaba a un 24%.

¿LA REGION ESTÁ PREPARADA PARA UN DESCONFINAMIENTO?

De este modo, cada día que pasa, si bien las cifras son variables, van por el camino correcto para el país y para la región, datos que las autoridades las toman de manera cautelosa pero de manera alentadora para continuar con los trabajos de cara a la pandemia, es por esto que este domingo el presidente Sebastián Piñera junto a Ministro de Salud presentaron el plan “Paso a Paso nos Cuidamos”, que considera cinco fases para superar el ataque del Covid-19 que van desde la cuarentena hasta una apertura avanzada.

Actualmente nuestra región se encuentra en el primer paso que es la cuarentena, expuso la Jefa de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud de O’Higgins, Rosa Madrid

“estamos en cuarentena territorial y toda la región se encuentra en Etapa 1, Etapa de Cuarentena, independiente de que en algún momento vamos a ir avanzando en las etapas, estas van avanzando de acuerdo a como se va presentando el número de casos o como epidemiológicamente se va comportando la curva en relación a si van disminuyendo o se va manteniendo en forma plana”, argumentó.

La representante de la Seremi de Salud al ser consultada si existe una proyección de cuándo podríamos pasar a la Etapa de Transición, que es la segunda fase, expuso “El avance de estas etapas es dinámico, porque no significa que vamos a ir una a una, en algún momento se puede retroceder dependiendo de cómo se vayan presentando los antecedentes. Esta transición a la que se pasaría con posterioridad a una cuarentena, va a depender de varias cosas, no solo de lo epidemiológico; sino también de aspectos sociales, que tiene que ver con la comunidad de recomendaciones desde la academia, del consejo Covid, no es algo tan drástico que vamos a cambiar de una etapa a otra”.

Respecto que si la región está preparada para la etapa de desconfinamiento Madrid argumentó “el trabajo previo que se está haciendo, nos está preparando en forma gradual. Pueden existir una serie de indicaciones y normativas, pero lo más importante es la conciencia de las personas y el autocuidado. Aquí lo más importante va de la mano de un trabajo coordinado entre todos los involucrados de manera de que cuando se vaya pasando a las distintas etapas, la gente cumpla con lo que corresponde”.

Consultada si hay alguna comuna que podría avanzar a una segunda etapa del plan “Paso a Paso nos Cuidamos”, la Jefa de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud, destalló que “para avanzar al siguiente paso, tendríamos que tener una comuna que tenga menos casos en relación a sus casos iniciales. Por ejemplo comunas del secano costero donde tenían uno o dos casos donde las tasas por habitantes son altas, no tenemos comunas que uno vea que en un periodo determinado se haya mantenido con cerco casos, siguen apareciendo casos. No me atrevería a aventurar que haya una comuna determinada que en estos momentos esté para avanzar”, finalizó Rosa Madrid.

Hospitalizaados:

El Director Regional del Servicio de Salud, Fabio López, señaló que «ayer domingo 19 de julio se realizaron 1.241 consultas en la Red de Urgencia. De ellas, 44 fueron de índole respiratoria no COVID y 197 por sospecha COVID, dando un total de 241 consultas respiratorias”.

Agregó que “hasta el día de hoy (lunes) se han hospitalizado en toda la red 1.325 pacientes, y a la fecha han sido dados de alta 775 personas, y 260 siguen hospitalizados, y 62 de ellos están con ventilación mecánica”.

Respecto a la distribución de los pacientes en la red hospitalaria, se precisó que 104 personas se encuentran en el Hospital Regional, 23 pacientes en el Hospital de Campaña El Teniente, 4 pacientes en el Hospital de Graneros, 2 pacientes en el Hospital de Coinco, 21 pacientes en el Hospital de Rengo, 4 en el Hospital de San Vicente, 4 pacientes en el Hospital de Pichidegua y 13 pacientes en el Hospital de San Fernando.

En el Hospital de Chimbarongo hay 5 pacientes, 2 en el Hospital de Nancagua, 12 en el Hospital de Santa Cruz, 4 en el Hospital de Peumo, 3 en el Hospital de Litueche y 2 pacientes en el Hospital de Pichilemu.

En relación a quienes se encuentran internados en la red privada, 11 pacientes están en la Clínica Red Salud, uno conectado a ventilador mecánico, 15 pacientes en la Clínica Isamédica y de ellos 2 están conectados a ventilación mecánica; y en la Clínica Fusat hay 32 pacientes, de ellos 8 están conectados a ventilación mecánica.