Fernando Ávila Figueroa

Tal como se había anunciado, a través de Facebook y de su página web, el Santuario de Santa Rosa de Lima está desarrollando las actividades relacionadas con la festividad de este año en la localidad de Pelequén, esto con el fin de evitar que los fieles lleguen al templo evitando así contagios de Covid-19.

Es así como como se han desarrollado las actividades relacionadas con la Novena, transmisiones relacionadas con la Vigilia de Santa Rosa, donde los artistas han ido a grabar sus presentaciones que serán exhibidas por internet en vísperas de la celebración.

El Párroco de Pelequén y Rector del Santuario de Santa Rosa de Lima, Padre, Juan Carlos Farías, aseguró que se han debido adaptar a la realidad del país en modo pandemia, lo que significa no renunciar a la celebración de Santa Rosa, pero hacerlo de una modalidad distinta, por lo que la invitación es a que la gente acuda al Santuario.

Agregó que las actividades son no presenciales, con actividades adecuadas para la ocasión, como por ejemplo, desde el 21 de agosto se realiza la Novena de Santa Rosa, todas ceremonias transmitidas por plataformas digitales como Facebook, YouTube y la página web del templo, sumado a que Radio María y varias emisoras de Archí regional transmitirán las actividades.

Para el sacerdote habrá mucha cobertura, por lo que el llamado es a quedarse en casa, ya que los fieles para visitar el Santuario y pagar mandas lo pueden realizar durante todo el año. “Queremos que se respeten todas las medidas sanitarias, que especialmente cuidemos a nuestros seres queridos, y desde sus casas celebrar a Santa Rosa”, dijo el sacerdote.

Respecto al pago de mandas vía cuenta bancaria, indicó que quienes critican esto es una violencia y falta de respeto muy grande, ya que adujo que el Santuario se financia con el pago de mandas, además los recursos son utilizados para la formación de nuevos sacerdotes, enfatizando que la idea es que la gente no se exponga a posibles contagios al hacerlo de manera presencial.

Para este 30 de agosto las actividades serán transmitidas durante todo el día, con la respectiva vigilia de este sábado. Para el día 30 habrá cinco celebraciones de misa, con una red de medios de comunicación que permitirán que los fieles estén conectados.

A QUEDARSE EN CASA

Cabe recordar que el Jefe de la Defensa, General, Jorge Jacque, reafirmó que “las actividades presenciales están absolutamente suspendidas. Las misas se van a realizar vía internet. El Santuario está cerrado y el alcalde Arturo Campos no ha emitido ninguna patente para venta, de tal manera que no hay ninguna actividad comercial en torno a esta actividad religiosa, ni tampoco va a haber ninguna actividad presencial, por tanto, la invitación a toda la población es a quedarse en casa, y no concurrir».

En esa línea, el General Jacque recordó que «sigue prohibido el traslado a segunda vivienda, y bajo ese criterio, no debe concurrir a Pelequén ni al Santuario. Sigan todo en línea, manténganse en casa y de esa manera van a estar ayudando a que no se siga contagiando y a mantener lo más controlada posible la pandemia”.

El Jefe de la Defensa informó que van a haber «controles de Carabineros, el Ejército y la PDI, con el objeto de evitar la concurrencia de aquellas personas que de igual manera quieran concurrir, lo que está prohibido”, sentenció Jacque.