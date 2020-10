Fue un día distinto. Muy tenso, muchos votaban por primera vez. Todos se levantaron temprano. Los hombres y mujeres votaban en locales separados. Se veían largas filas para ingresar a los locales de votación.

Mucho calor, 27 grados pasado el mediodía, en las filas…silencio, era preferible no explicitar su decisión . Votar “ SI” significaba ocho años más de gobierno de Agusto Pinochet en calidad de Presidente de la República . el “ NO” significaba prorrogar su mandato por un año al final del cual debería llamar a elecciones de Presidente y parlamentarios .

La consigna era votar tranquilamente y luego ir a las casas y no hacer ningún tipo de manifestaciones por lo menos hasta el día siguiente.

Miles de voluntarios del “NO” participaron en un sistema de conteo de votos paralelo al de gobierno . Se utilizaron teléfonos , fax y rudimentarios computadores ya que no existía la internet ni los teléfonos celulares .

En dos casas del centro de Rancagua se recibían las papeletas con los resultados y se transmitían a Santiago . Poco después de cerradas las mesas el comando del No ya tenía resultados favorables, por su parte el gobierno comienza a retrasar los resultados .

El general Matthei de la Fuerza Aérea reconoció pasada la medianoche el triunfo del NO. Recién a las 2 de la madrugada Patricio Aylwin proclamó el triunfo del No .

Lo demás es historia. En nuestra región el jefe del comando opositor a Pinochet fue Juan Núñez quien fuera el primer intendente luego del retorno a la democracia. El Comando del SI lo lideraba el Abogado Mario Barrientos.