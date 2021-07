Por: Camila González Villarroel/ Luis Fernando González Vallejos.

Tras una denuncia realizada por Cristian Rivera Garrido, Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Rancagua, la Contraloría levantó un informe con observaciones calificadas por la misma Contraloría como “muy complejas”.

En primer lugar el escrito señala que el actual director de Innovación y Gestión de Calidad de la Municipalidad de Rancagua, desde abril del 2020 se encontraba recibiendo honorarios por la Cormun, con finalización de vínculo en marzo del año siguiente. Luego de esto, el señor fue declarado como titular de planta de personal de la Municipalidad de Rancagua.

El informe de la Contraloría no encontró problemas sobre las remuneraciones ya que el citado funcionario solicitó un permiso sin goce de sueldo por todo febrero 2021, renunciando a la Cormun el 1 de marzo de 2021. La Contraloría señala “ que mientras estuvo vigente su contrato a honorarios para la Corporación, no estaba obligado a cumplir su contrato de trabajo como funcionario municipal, en virtud del permiso sin goce de remuneraciones del que hizo uso en dicho periodo, no se advierte infracción normativa al respecto”

Pero el análisis de la Contraloría no se quedó solo en el punto denunciado ya que al revisar el contrato y las funciones realizadas ante la Corporación Municipal encontró problemas.

El informe de la Contraloría señala que “Las funciones que se establecieron en el Contrato a Honorarios, (Clausula quinta), consistieron en “asesorar al directorio de dicha entidad en la legalidad de contratos, licitaciones y procedimientos internos de la Corporación”

La contraloría, previno que “asesorar” resulta “una expresión absolutamente amplia y ambigüa”, por lo que “el “acto de asesorar” no satisface el requisito de especificidad y precisión que establece el legislador”.

Y que revisados los 11 informes de actividades presentados, en ninguno de ellos alude a alguna labor de las contratadas, ya que las actividades realizadas se circunscriben a “analizar, diagnosticar, evaluar, revisar, fiscalizar, recomendar, preparar, coordinar y desarrollar diversas materias”, las cuales no están señaladas en la Clausula Quinta del contrato. Además, no incorpora a su respecto documentos que den cuenta de las “tareas informadas” en los referidos informes

En segunda instancia, se encuentra el caso del arquitecto perteneciente a la Municipalidad que precedía Eduardo Soto, quien se desempeñaba como trabajador en calidad de contrata desde enero del 2010, pasando a ser trabajador de planta en junio del 2020. Dicho profesional, además, se encontraba realizando servicios a honorarios con la Cormun a partir del año 2014 hasta el 2020, situación que según señala la Contraloría sería incompatible ya que “habría realizado actividades a honorarios dentro del horario correspondiente al horario en que debe efectuar sus labores como profesional”. Para la Contraloría, esto “implica una falta grave a la probidad, por cuanto se utiliza tiempo de trabajo y recursos municipales en beneficio propio”

Finalmente, el tercer sujeto a investigar se desempeñaba bajo la modalidad de contrata en la Municipalidad de Rancagua, pero a su vez se constató que el mismo trabajador realizaba labores en forma de honorarios al municipio de Machalí.

La Contraloría señaló que si bien, revisados los informes de actividades presentadas para los años 2019 y 2020, se comprobó que éstos detallan los servicios realizados, sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría determinó la presunta irregularidad por la jornada laboral diferente a la de los demás funcionarios, por cuando esta contempla de 7:30 a 17:00 horas los lunes, miércoles y jueves; de 7:30 a 19 horas los martes y de 7:30 a 11:00 horas los viernes.

En su informe la Contraloría asegura que “La ley no permite a la autoridad fijar a cada servidor una jornada especial, pues cualquier autorización de jornada especial que no responda a las necesidades propias del Servicio, m“vulnera los Principios de eficiencia y eficacia que los órganos administrativos deben

respetar”, ya que, de conformidad a la normativa vigente, es necesario que todos los funcionarios deben tener el mismo horario de ingreso y salida, salvo aquellos que respondan a necesidades propias del servicio y que no existirían antecedentes que “permitan fundar la decisión de la autoridad de conceder un horario diferenciado” ya que la función cumplida de asesor jurídico “no reviste un interés para la municipalidad que podría ser considerado dentro de las necesidades de servicio”.

Además la Contraloría detecto contrataciones a honorarios simultaneas en las municipalidades de Rancagua y Machalí, sin que se pudiese “comprobar el cumplimiento de las horas contratadas, puesto que el Convenio no establece la cláusula que las labores deben ejecutarse fuera de la Jornada Laboral”, lo que podría constituirse en incumplimiento de diversas normas y de los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, probidad y control jerárquico”, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, la Contraloría determinó que “procede que la Municipalidad de Rancagua dé inicio a un procedimiento disciplinario tendiente a investigar los hechos y determinar la existencia de las responsabilidades administrativas que se encuentren asociadas”

La voz del alcalde

El recién asumido alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy puso en conocimiento del Concejo Municipal este informe.

Sobre cómo llegó a sus manos esta información, el alcalde comentó: “Nos llegó un informe de la contraloría, donde a partir de un informe que hizo la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad, se deberá investigar los dobles sueldos que existían por parte de la administración de Eduardo Soto. Este informe tiene el detalle donde nos instruye a tomar las medidas disciplinarias pertinentes de frente a una situación que es definida como altamente compleja. Esto fue entregado hoy en el consejo municipal y también, por supuesto, se transparenta en todas las instancias que requiere un informe de la Contraloría”.

En relación a las acciones a seguir por parte del Municipio de Rancagua, puntualizó: “Nosotros tomamos el informe el de Contraloría, nos hace una observación y nosotros deberemos investigar y aplicar las medidas disciplinarias correspondientes al estatuto administrativo. Me parece que es muy importante sobre todo por la transparencia y la credibilidad que debemos tener frente a los rancagüinos y los recursos y contrataciones que se realizaron en la administración de Eduardo Soto”. Adicional a esto, la máxima autoridad comunal se refirió a lo que sigue en esta investigación, “ahora se inicia un proceso administrativo al interior del municipio donde se va aplicar lo que la Contraloría establece” y que además, “dichas personas están actualmente en sus cargos y tenemos que iniciar el proceso. Lo que nos indica la Contraloría ahora es un informe donde nos dice que hubo dobles contratos y ahora nos implica tener las sanciones o el sumario administrativo respectivo”.

Al momento de consultado por la posibilidad de nuevas situaciones irregulares, Juan Ramón Godoy recordó el compromiso que realizó con la comunidad de la realización de una auditoría externa para saber de forma real cuál es el estado de la Municipalidad de Rancagua: “Yo me comprometí en el Consejo Municipal a realizar una auditoría externa a todo el municipio y así a todas las corporaciones que están asociadas y esto es muy importante porque debemos saber el estado financiero, pero también los procesos administrativos que se realizaron, más allá de un juicio o prejuicio que pueda existir es una auditoría externa la que nos puede entregar la razón o los datos con respecto a como se utilizaron los recursos municipales”. Sobre cuándo podría ser llevada a cabo esta instancia, el edil señaló que: “Estamos precisamente viendo la realidad presupuestaria. Yo vengo asumiendo hace 6 días, estamos viendo los traspasos del municipio y las corporaciones, pero el punto que tu mencionas irá con base a licitaciones y será licitado transparentemente para que se lo pueda adjudicar una empresa que tenga un prestigio y que cumpla con todas las condiciones que vamos a colocar en todas las bases de licitación”.

Finalmente, el nuevo alcalde de la ciudad histórica quiso transparentar una situación que para él, es muy beneficiaria para toda la comunidad: “Un compromiso que yo asumí con la ciudadanía fue el de transmitir los consejos municipales para que tenga acceso todos quienes quieran participar, es decir, hoy(martes) día lo transmitimos vía streaming. Esto es algo que venía solicitando desde mi época de concejal para que todos pudieran ver cuál es el debate y para que se pudiera ver cómo se están utilizando los recursos municipales y los proyectos que se están presentando. Nunca se quiso realizar esto, hubo 13 años y nunca existió la voluntad o compromiso para abrir el municipio a los rancagüinos. Hoy tuvimos muchas personas conectadas para enterarse como fue esta sesión del consejo