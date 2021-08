Por: Gisella Abarca.

Por tercera vez fue reelecto el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, iniciando en junio su tercer y último período edilicio al obtener una votación superior al 55%, donde el candidato independiente se erigió como una de las mayorías más altas a nivel provincial y regional.

Resultado que mantiene al edil muy satisfecho para comenzar esta nueva etapa, quien asegura que es la expresión del trabajo eficiente y responsable que se tradujo en obras palpables para sus vecinos.

“Queremos reimpulsar diversas políticas que tiene que ver con la humanidad, con el respeto a las personas, a la diversidad y en ese sentido hay mucha pega que hacer; por lo tanto, le agradezco a la gente este respaldo que me han entregado que responde a mi tercer periodo, la votación más alta en la historia que ha recibido un granerino la he tenido yo y una de las más altas que ha recibido una persona en la región”, expuso el edil Segovia.

Dejando en claro que ha basado su trabajo en “poder otorgarle derecho a la gente y fortalecer la relación con las personas. Más allá de las obras, están los seres humanos y ahí hemos apuntado en la vía correcta para poder entregarles beneficios a todas las personas”, sostuvo el jefe comunal.

¿Cómo ha sido este periodo en que la gente nuevamente lo eligió como alcalde?

R.- Éste es un tremendo orgullo de ser reelegido, primero porque soy una persona independiente que no respondo a partidos, no tengo padrinos; sino que la única tarea que he tratado de desempeñar es interpretar la voz de la gente, sobre todo de los que no suenan tan fuerte; por lo tanto, hemos tratado de hacer una gestión basada no sólo en el fierro y el cemento, sino que también desde el punto de vista humano.

¿Cuál es la clave para haber logrado tan alta elección?

R.- Creemos que hemos logrado interpretar, son una de las primeras mayorías en la región y una de las primeras personas con mayor votación en Chile que ha sido reelegido por tercera vez, esto me da una gran responsabilidad y en estos días hemos tratado de hacer carne de eso, por eso hemos reforzado programas como la gratuidad en el pasaje del adulto mayor, también la lavandería que permite lavar la ropa de los que no tienen familia, que están solos, que presta un servicio de utilidad a la comunidad.

También reforzar la atención médica domiciliaria, usted llama a un teléfono, llega un médico y te atiende con dignidad, sin preguntar si tiene Isapre o Fonasa, lo más importante es la salud.

Hemos reforzado programas que son relevantes y que van a dar cuenta para dónde queremos conducir la ciudad. Cuando usted ande en su bicicleta se va a dar cuenta que hay funcionarios municipales que van a tener Departamento de Reparación y Atención a los ciclistas de Graneros, va a ser un servicio gratuito que vamos a impulsar en la ciudad para promover el uso de la bicicleta y la vida sana.

Hemos reabierto la Granja Educativa, un servicio gratuito que perite a los niños de la ciudad poder contactarse con los animales y con la naturaleza en un cerrito que tenemos en el sector Los Romeros de Graneros.

Hemos podido reimpulsar políticas públicas que son determinantes en la calidad de vida de la gente, ahí está el bono de gas que se transformó en una política pública nacional y la beca Nueva Ciudad que beneficia a los alumnos que estudian en la educación superior y que viven en Graneros.

De alguna manera vivir en Graneros tiene que ser diferente, por eso los hijos de los Bomberos tienen derecho a una beca permanente y esperemos que en el futuro se siga fortaleciendo. La beca de Bomberos es un reconocimiento a los voluntarios que hacen una labor encomiable por la ciudadanía y que hoy es un derecho que se les está entregando.

¿Quedan algunas tareas pendientes que quiera concluir en este último periodo?

R.- Un desafío muy importante es la construcción del Cesfam, somos la única comuna junto a Coinco de 33 que no tenemos servicio de salud municipalizado. Creemos que es necesario, no es sostenible la inversión pública en salud esté asociado al compadrazgo o por la militancia de un alcalde. Hoy la salud es un derecho y tenemos que impulsarla, por eso el Cesfam va a ser una de las metas que vamos a lograr esperamos en este periodo con concurso del Gobierno Regional, por eso le pedimos al Gobernador Regional y al Delegado Presidencial que ponga todas sus fichas para que nos pueda ayudar en que esto se pueda resolver prontamente, también a las señoras y señores Consejeros Regionales, necesitamos de su apoyo para que esta necesidad que es de toda la ciudadanía se pueda concretar.