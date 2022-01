En estas fechas en que muchas personas están tomando la decisión de ingresar a la educación superior, Santo Tomás orienta a quienes están buscando alguna alternativa técnica o profesional en su sede Rancagua. De esta manera, la entidad realizó una feria vocacional y de financiamiento en sus dependencias ubicadas en O’Carrol #63 y Germán Riesco #44.

En sede Rancagua, las matrículas para el año 2022 comenzaron en el mes de octubre, por lo que hay carreras que ya completaron sus vacantes. Es por eso que en la feria vocacional el foco estuvo en las carreras que aún tienen cupos disponibles: Técnico en Deportes, Técnico en Educación Especial, Técnico en Educación Parvularia, Técnico en Administración, Contabilidad General y Técnico en Construcciones Civiles.

En esta última se matriculó Patricia Ruiz, quien recibió orientación por parte del director del área Ingeniería: “Me hablaron de la carrera y me gusta porque tiene mucho campo laboral y me puede servir para mi futuro. Mis dos hermanas estudiaron en Santo Tomás y ahora ellas están haciendo lo que les gusta, creo que a mí me irá tan bien como ellas”, relató la nueva tomasina.

Información sobre financiamiento

Santo Tomás tiene acreditación avanzada y está adscrita a los beneficios estatales, incluyendo la gratuidad. Sus asistentes sociales pueden orientar sobre el financiamiento de estudios superiores, como indica el rector de sede Rancagua, Manuel Olmos: “Esta información es algo muy importante para las familias, la gratuidad es un beneficio que se otorga sólo una vez y queremos que la puedan usar bien, es también un servicio para la comunidad”.

Además de esta feria vocacional y de financiamiento, el equipo de Admisión de Santo Tomás Rancagua continúa atendiendo de lunes a viernes y los sábados de enero para resolver consultas y realizar matrículas en alguna de sus carreras técnicas y profesionales. Para más información, puede visitar la página web www.tupuedes.cl