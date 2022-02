Por: Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

Víctor Hugo Bustamante, gerente regional de Essbio realizó un balance de la compañía en 2021, año en el que se concretaron diversas inversiones que permiten continuar asegurando el servicio y hacer frente a la sequía. Además, proyectó los siguientes años para la sanitaria.

Lo anterior, en un escenario desafiante a causa de los casi dos años de pandemia, una sequía sin precedentes y las acciones que se deben realizar para hacer frente al cambio climático.

El ejecutivo comentó también que algo que desde la compañía tienen en cuenta es que su visión ha sido y será siempre trabajar en post del bienestar de sus clientes, buscando alternativas de hacer más eficaces sus servicios y también entregando una mucho mejor experiencia. Es bajo esta premura que el encargado en la región puntualizó: “ha sido un buen año para la compañía, partiendo porque ha cumplido con resultados internos, pero también hacia afuera, porque nos hemos anticipado al principal desafío de la región y el país. Hay que tener presente que hasta el año pasado esta región tenía un déficit hídrico de cerca de un 90%, al día de hoy es cerca del 40%, por lo cual la compañía ha ido comprometiendo de tal forma para apalear la sequía. Entre ellas, las principales son nuevas fuentes en el sistema Rancagua-Machalí. De aquí al 2024 vamos a construir 23 pozos y ya tenemos 9, ampliamos la capacidad de la planta nogales a cerca de un 25% más, o sea podemos decir que al día de hoy tenemos casi un 50% más de capacidad de oferta de agua que teníamos hace 2 años atrás».

Ante esto, Bustamante también añade cómo desde la empresa están invirtiendo en mayor innovación para entregar servicios más eficientes: «estamos abordando el uso de nuevas tecnologías no convencionales en el sistema de Pichilemu, que era bastante complejo y ha tenido un gran foco de escasez hídrica ya que depende del embalse. Ahí estamos evaluando el innovar y construir una planta desalinizadora, la que está en un etapa de diseño y proyectamos que en 2024 tengamos la primera planta de este tipo de mayor tamaño en el sur de Chile».

En relación a todos los proyectos que están llevando a cabo dentro de la empresa, también se están haciendo cargo de ser amigables con el medio ambiente, un tema que ha tomado vital importancia en este tiempo y que se espera tome aún más en los que vienen.

Las aguas servidas y sus tratamientos, además de nuevas fuentes de agua potable son ejes importantes dentro de la visión de Essbio, tal como lo comentó su gerente regional: «la compañía ha ido avanzando en fuentes de agua potable, también en tanques de regulación. Estamos construyendo una gran cantidad de estanques dentro de la región que les permite producir y tener agua en caso de un corte de suministro. Sumado a esto, hemos avanzado harto en el tratamiento de las aguas servidas. En esta región tenemos ya prácticamente construida la ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas en Chancón lo que da beneficios a Rancagua, Machalí y Graneros. Con esto, quedamos con una capacidad de previsión hasta el año 2035 y abordamos también todo lo que es tener un sentido de sostenibilidad del recurso y toda la capacidad de tratamiento de las aguas servidas y que también nos entrega un entorno de ecología y agricultura mucho mejor porque las aguas son tratadas y se devuelven al medio ambiente en norma».

Bustamante señaló que hacia adelante se han planteado como desafío el robustecer aún más el sistema, para darle mayor respaldo: «en las redes de agua potable hay una gran inversión (…) Estamos reemplazando y reforzando, sobre todo los sistemas más grandes, como Rancagua, San Fernando, Machalí. Ahí debemos reconocer que tenemos un desafío importante en cuanto a continuidad de servicio, con contratistas en terreno que, producto de la pandemia, no han podido contar con los trabajadores necesarios para dar respuestas oportunas a fallas en nuestras redes y es algo que estamos revisando como compañía».

Sus clientes

La parte crucial y por la que trabajan día a día dentro de Essbio es para entregar una buena experiencia a sus clientes, ya sea desde sus servicios o las necesidades que estos puedan tener, ante esto Víctor Hugo señala que «hemos avanzado bastante sobre todo a nivel compañía, ya que dimos un salto gigantesco en cuanto a digitalización y hemos tenido muchas más prestaciones a través de nuestro servicio web. Hemos ido potenciando cada vez más los canales digitales, incluso cambiando la matriz de atenciones, ya que antes el 70% era presencial y el 30% virtual, ahora, eso cambió considerablemente». Sumado a esto, el gerente de la región añadió sobre el tema que «acá en la región se hizo un piloto de un servicio online a nuestros clientes. Ellos venían a la oficina, pero eran atendidos de manera virtual y resultó súper bien».

Finalmente y en un punto no menor, Bustamante abordó el tema de los pagos pendientes para los clientes que durante la pandemia no pudieron hacerse cargo de sus boletas de consumo, puntualizando: “valoramos la reciente aprobación de la ley que entrega una solución a aquellas familias que han acumulado deudas a raíz de que no han podido pagar su cuenta de agua potable y que contempla un subsidio por parte del Estado y un aporte final de las propias empresas sanitarias como la nuestra. Durante toda la pandemia las personas han sido una preocupación central. Por ello nos hemos comprometido a apoyar a nuestros clientes, desplegando esfuerzos para aportar a la materialización de esta normativa; entregar agua en todo momento; propiciar la adhesión a la ley que permite prorratear las deudas sin multas ni intereses, e implementar diversas soluciones comerciales que entregan mayor flexibilidad, descuentos y convenios con planes segmentados adaptables a la realidad económica de cada familia. Es relevante que quienes pueden pagar su cuenta lo sigan haciendo y quienes tengan dudas o inquietudes puedan acudir a nuestro centro de ayuda al cliente (600 33 11000), el sitio www.essbio.cl o nuestras redes sociales”.