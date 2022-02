Cuatro camiones se detuvieron en la Plaza Los Héroes en señal de descontento por “promesas incumplidas del Gobierno”.

Por: Tomás Arcas

Este lunes 21 de febrero, la Agrupación de Federaciones de Recolectores de Basura y Aseo Urbano de Chile comenzó una movilización a nivel nacional debido al “incumplimiento de parte del Gobierno en los acuerdos firmados con los representantes de los trabajadores en el año 2020”.

Los incumplimientos que el gremio señala se refieren a lo que se habría prometido en dos mesas de trabajo lideradas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y la Subsecretaría del Trabajo, entre las que se cuentan modificaciones legales con el objeto de establecer pisos mínimos remuneracionales; propuestas de aspiraciones de sueldo elaboradas por las federaciones; un reglamento con los contenidos mínimos establecidos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el desarrollo de una ley donde el sector “tenga su propia identidad legal específica, que nos dé una adecuada protección y reconocimiento de los derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo”.

Diversos sindicatos a lo largo de Chile acusan que los puntos anteriormente señalados no han sido cumplidos, así como también denuncian un “abandono de parte del Gobierno en la pandemia”. “No ha habido una compensación económica para los trabajadores que día a día hemos trabajado responsablemente durante estos dos años”, aseguraron en un comunicado oficial, añadiendo que “no se han dado las facilidades para el examen de PCR, dado que la propagación de este virus es mucho mayor debido a la exposición que tenemos con la basura”.

Mientras que trabajadores recolectores de basura y aseo urbano se manifestaron pacíficamente a las afueras del Palacio de La Moneda en Santiago, lo propio se llevó a cabo en pleno centro de la capital regional. Cuatro camiones de basura arribaron cerca del mediodía del lunes a la Plaza Los Héroes de Rancagua para protestar, con pancartas que rezaban mensajes como “Recolectando nuestra dignidad” y “El Estado nos abandonó”.

El presidente de la asociación de recolectores de basura de Rancagua, Denis Catalán, reafirmó que “decidimos convocar a nivel nacional esta movilización porque el Gobierno no ha respetado el acuerdo, que fue hace dos años, y todavía está la ley estancada en el Congreso”.

“Nuestra principal petición es que se promulgue una ley que represente al gremio de recolectores de basura de Chile”, expuso Catalán, quien precisó que el sector sufre de problemas con las mutuales de seguridad, ya que “nos colocan trabas para atender nuestras enfermedades profesionales”. “A las mutuales vamos con tendinitis o dolor de hombro y dicen que no corresponde. Tener una identidad propia ayudaría a que nos atendieran por este tipo de enfermedades”, explicó el dirigente gremial.

Catalán comunicó que la manifestación seguirá vigente si los directores nacionales del sector no tienen los resultados esperados. “Si les va bien en las conversaciones, no habrá más movimientos”, aseguró, haciendo énfasis en que “queremos la ley ahora, antes de que se vaya el señor (Sebastián) Piñera”. Cabe señalar que, pese a las protestas, la recolección de basura no se ha detenido en la capital de O’Higgins: “Es un momento el que estamos acá (en la plaza) y después nos vamos a trabajar”, declaró el portavoz de la asociación de recolectores de basura de Rancagua.