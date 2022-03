Por: Patricio Miranda Humeres

En un escrito de 21 páginas, cuatro concejales de Rancagua denunciaron ante la Contraloría una serie de presuntas irregularidades en una licitación de la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun), destinada a la pintura de 34 establecimientos educacionales por un monto de $272.155.558 y que fue adjudicada a la empresa Cimientos y Construcción Eduardo Alejandro Cortés.

“Las irregularidades serían tanto en la licitación como en la contratación y ejecución”, precisó el concejal Hugo Guzmán (ind. RD), uno de los cuatro firmantes junto a Valentina Cáceres (Ecologista Verde), María del Carmen Orueta (ind. RN) y Emerson Avendaño (ind. Ecologista Verde).

“Esta fue una licitación exprés, al día de hoy no están terminados los trabajos, que en algunos casos quedaron a medias”, acusó Guzmán. “Además, este no es el único contrato que se adjudica esta empresa”. Según consta en el escrito que presentaron, Cimientos y Construcción Eduardo Alejandro Cortés también ganó los concursos en dos proyectos destinados a mejoramientos en baños, camarines y obras menores en establecimientos educacionales de la Cormun. Uno es por $113 millones y el otro por $120 millones.

Respecto de las reclamaciones hechas por los concejales y que constan en el escrito entregado a Contraloría, las irregularidades en el proceso habrían comenzado incluso en la publicación del concurso.

“La Cormun de Rancagua incumplió el plazo legal pues sólo mantuvo publicada la licitación por el plazo de 11 días (corridos) hasta el cierre de las ofertas”, se lee en la denuncia, donde también se afirma que el plazo que establece la ley en estos casos es de, a lo menos, 20 días corridos.

Además, se precisa la falta de información como planos que detallaran la superficie a pintar, así como también ciertas discordancias respecto al área total que debía ser intervenida (más de 25 mil metros cuadrados) y el plazo de solo 11 días corridos para su ejecución.

Documentos cuestionados y adelantado inicio de obras

Una vez adjudicada la licitación, la orden de compra de parte de la Cormun se envió el 24 de febrero, pero los trabajos, contraviniendo lo que establecían las bases, habrían comenzado antes, señalan los denunciantes.

En las evidencias que acompañan el escrito, hay fotografías de trabajadores pintando el Colegio Alberto Blest Gana y el Liceo Comercial Diego Portales los días 19 y 20 de febrero. Todo esto, en algunos casos sin elementos de seguridad e incluso realizando trabajos en altura.

Pese a que las obras habrían comenzado antes, los concejales denuncian que no se realizaron todos los trabajos comprometidos. Ello, considerando que las bases establecían no solo la pintura, sino que también la preparación y reparación de los muros, lo que aseguran no se habría realizado. Son varias las páginas de la denuncia donde adjuntan registros fotográficos que dan cuenta de esta situación en el Colegio España y el Colegio Alberto Blest Gana.

Incluso al caminar por el paseo Estado o al situarse en el frontis del Liceo de Niñas de Rancagua, es posible ver cómo la pintura fue usada sin haber intervenido los muros, con clavos y elementos que aún cuelgan de las paredes y que también fueron pintados.

Tampoco se habría cumplido con otras exigencias, como el uso de pintura antibacterial, siendo sustituida, según las imágenes de la acusación, por un esmalte al agua satinado.

Otro de los puntos que destacan los ediles es que no se respetaron aspectos formales en la entrega de documentos. Ello porque, según señalan en la denuncia, los siete certificados que la empresa presentó para acreditar experiencia presentan alguna deficiencia, ya sea por falta de timbres o especificaciones respecto de las obras ejecutadas.

Uno de los puntos más complejos que señala aquel apartado, es la emisión de un documento de prestación de servicios firmado por un suboficial mayor de Carabineros de Rancagua que daría cuenta de obras realizadas por la empresa entre mayo y noviembre de 2021 a la institución. Según la demanda de los concejales entregada al ente fiscalizador “se corroboró con Carabineros que dicho certificado lo realizó un suboficial por su propia cuenta sin autorización (…). Por lo que se pone en duda su procedencia y autenticidad”. El mismo documento fue presentado por la empresa en las otras dos licitaciones que se adjudicó.

Un certificado similar, donde también consta la firma del mismo uniformado, fue ocupado en otra licitación de la Corporación Municipal adjudicada el lunes recién pasado a la empresa Distribuidora Doña Berta SPA por $205 millones y sobre la cual un particular ingresó una denuncia ante el Ministerio Público por presuntos vicios en la adjudicación.

Eduardo Peñaloza, secretario general de la Cormun:

“La empresa está en regla y cómo esté desarrollando el trabajo, nosotros nos metemos al final”

Tras la presentación de la denuncia en Contraloría por parte de los concejales, fue Eduardo Peñaloza, secretario general de la Corporación Municipal desde hace poco más de dos semanas tras la salida de Mario Avilés, quien salió a dar explicaciones.

“Llama la atención que los concejales estén haciendo una presentación en la Contraloría, entendiendo que ellos deberían saber que hay un proceso que hoy está en ejecución. Son trabajos que se están desarrollando en los establecimientos educacionales”, planteó.

Peñaloza hizo hincapié en que “hay plazos que cumplir” dentro del proceso y que existen garantías y multas asociadas al final de los trabajos en caso de que no haya conformidad con las obras. “Se hizo la licitación, la empresa está en regla y cómo esté desarrollando el trabajo, nosotros nos metemos al final”, señaló.

En esa línea, se refirió también a las otras licitaciones que involucran obras en los recintos educacionales de la Cormun. “Son tres tipos de trabajos que se están haciendo en los establecimientos de la comuna: uno enfocado a pintura y fachada, otro a baños y camarines y otro a obras menores desde el punto de vista eléctrico. Y esos deberían estar terminados en su mayoría este fin de semana”, comprometió.

Consultado sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación y el requerimiento hecho por los concejales, Peñaloza respondió que “si ellos están haciendo una presentación a Contraloría, la Contraloría tendrá que venir a nosotros y le tendremos que dar respuesta a ella respecto de nuestros procedimientos”.

El secretario general también se refirió a los reclamos que hicieron algunas comunidades educativas, como en el Colegio Carlos Miranda, donde no hubo suministro de agua y contaban solo con baños químicos por desperfectos en las cañerías. “Los baños están siendo intervenidos con obras menores. Hace más de 40 años no se le hacían mejoras de esta envergadura y al darnos cuenta cuando colocamos infraestructura nueva nos dimos cuenta que las cañerías no lo soportaron y reventaron. Por eso hoy estamos trabajando con la empresa para hacer las mejoras y dejar cada uno de los establecimientos educacionales en las condiciones que merecen”, aseveró.

El cronograma de la licitación

27 de enero: se publican la licitación

07 de febrero: se cierran las ofertas

8 de febrero: evaluación de las ofertas

11 de febrero: adjudicación

24 de febrero: orden de compra

25 de febrero: inicio de ejecución de las obras

1 de marzo: fin de los trabajos

Según las acusaciones de los concejales, las obras comenzaron de forma anticipada y contraviniendo las bases el día 19 de febrero. Respecto del término de las obras, desde la misma Corporación Municipal señalaron que los trabajos están aún “en ejecución”.